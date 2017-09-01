三院士把脉药企创新：药企做主力 创新要讲全球性

核心提示：该圆桌对话由北京市卫生和计划生育委员会党委书记方来英先生主持，对话嘉宾分别是中国工程院院士樊代明、中国科学院院士陈凯先和中国工程院院士李松。三位院士给药企创新下的处方是：看市场，盯前沿，做整合，有特点，讲定力

9月2日，由中国医药工业信息中心主办、39健康网全程战略支持的2017年（第34届）全国医药工业信息年会暨2016年度中国医药工业百强榜单发布大会在成都召开，会议期间除了发布了工信部2016医药工业百强榜单外，还组织了一系列聚焦行业眼球的研讨会和沙龙，其中最引人关注的，当数三位两院院士把脉药企创新，建言行业发展的圆桌对话了。

该圆桌对话由北京市卫生和计划生育委员会党委书记方来英先生主持，对话嘉宾分别是中国工程院院士樊代明、中国科学院院士陈凯先和中国工程院院士李松。

三位两院院士把脉药企创新

以下是文字实录：

十二五期间中国医药创新成就斐然 但和世界还有一定差距

方来英：朋友们，大家都知道在十八届五中全会习总书记提出来五大发展理念，创新、协调、绿色、开放、共享，创新是第一位，而且总书记曾经讲过一段话，说创新要作为引领发展的第一动力。

人才要作为发展的核心资源，创新要放在国家发展全局的核心位置上。我们各位都是从事医药产业工作，我们都知道，制药业是我们创新发展的重要领域，它极其敏感，最新的前沿成果也是制药业中集中体现，而且我们每个人在制药业活动当中都体会到未来创新对我们这个产业的重要性。

今天，咱们就有机会请来了三位我们国家重量级的科学家，国宝级的人物，一位是中国科学院院士陈凯先先生，工程院院士樊代明院士，刚刚给大家做完精彩报告。还有一位是来自于中国工程院的李松院士。

今天对话的核心还是围绕着创新，比如说有同志提出来，经过十二五，我们的重大专项计划，中国医药科研取得重大的进步，当然和世界还有一定的差距，我们怎么样评价我们现在国家的医药科研创新的水平。

特别是在我们的人才、资金筹措方面，好多都是企业界朋友，大家可能更关心一点。我想把这个问题请教陈院士，给大家谈谈，为什么请陈院士做第一个发言呢，我也给大家透露一个秘密，三位院士往那儿一坐，时间跨度有20年，长者陈院士，陈院士主政过上海药物所。陈院士您给大家做个介绍，谈谈您对药物科研创新有什么看法。大家欢迎。

陈凯先：今天非常高兴有机会参加这个会议，在会上我从上午到下午听了很多精彩的报告，信息量非常大，了解了很多情况，确实也很深的启发和触动，感觉到收获非常深刻。

刚才我们方书记也提出来这样一个问题，在医药研究领域中间，经过了几十年的时间，最近十年的时间一直在国家的大力组织团队下，上个月我在委员长带领下参加国家重大科技专项的工作。深深感觉到我们国家的新药的创新研究，可以讲有了很大的挑战。创新的水平、能力可以讲有了迅速的增长、迅速的提升。

今天上午有人在报告中已经讲了我们一些代表性的创新成就。我想还不光是我们一些新药研发的成就，还表现在我们创新能力的提升和创新平台的建设，还表现在我们企业怎么逐渐的在产生创新的重要参加动力，也逐渐的走向创新舞台的中央。同时还有很多创新队伍的建设等等，所以可以讲，我们确实我们国家的创新可以讲是到了一个从来没有过的好的时期，取得了很重大的成就，这个是非常令人高兴。

我们现在处在什么阶段呢？大的来讲，我们在重大专项实施之前，我们就提出了这样一个目标，就是我们要把我们从一个仿制的大国逐渐走向一个创新的强国，要把我们药物研究，从仿制为主逐渐发展到能够以创新为主，我们要把制造大国逐渐变成创制强国，现在可以说在这样的发展过程中间，提升相当快步伐也向快，我们正处在这个过程中间。

如果拿国际上大的格局来看，我们可以讲还是处在第二方阵中间。第一方阵，美国、日本、西欧比较强，走在国际前列。在后面有一些国家经济科技实力具备一定的基础，像中国、韩国、以色列、印度、俄罗斯等等，有一定的创新能力。所以说，大概处在第二方阵。

中国正在积极努力，争取从第二方阵脱颖而出，进入第一方阵世界强国，处在发展历史的过程中间。我想讲的就根据刚才方书记提的这样一个问题，我想我们当前药物研究确实发展到一个新高度，也处在一个新的阶段开始的转折关键。

我们从建国以来我们药物的研究经过了三个阶段，一个阶段从50年代初到90年代，大体上我们的主体是跟踪仿制，国外有什么药，我们把它做出来，基本上把化学结构我们能够做出来，自己的创新也有，像青蒿素等，总体上讲不多，这方面也比较弱，也缺乏系统性创新能力。我们的创新平台、创新技术还是比较分散和陈旧。

90年代开始，国家开始重视我们的创新，科技部推行了1035计划，以后持续的推动，一直到重大专项的实施。所以讲这个阶段我们逐渐的走进了模仿创新的阶段，我们有一批创新的药产生出来，比较多的涌现出来，我们有自主的知识产权，像最近几年大家熟知的典型代表，像恒瑞的阿帕替尼等为代表，以新的化学结构、化学实体，都有自主知识产权，这体现了我们自主创新能力有了快速的提升。

现在我们站在第三个阶段的门口，也是我们创新面临的新形势，虽然我们在第二个阶段有不少新药涌现出来，我们创新能力在提升，但是我们和国际上发达国家相比，我们还是有一个明显的差距，这个差距就是我们这个创新主要体现在新的化学结构上，而对这个药物新靶点，新的研究方向，它的作用机制，这些方面总体上讲，我们还跟在国际的后面，国外开辟了一个新的方向，我们大体上跟上去，发现了新的化合物、新的药等等，我们处在这样一个创新水平上。

当然这方面工作不仅还要做，还要大力加强，应该讲对于我们提振创新能力，满足市场需求，推动产业发展，都具有不可替代的重要作用。

但是另外一方面，我们也需要逐步的来关注原始的创新，有新的作用靶点，新的作用机制，新的研发策略，这样一些新的方向，可以讲当前的创新是处在这样一个转折的关头，一方面我们要把模仿的创新继续做好，同时还要加强原始创新，要有更多的在国际上研究方向是中国人开辟的，我们能够引领这个方向发展，我们可以讲逐渐走到有这样一定条件和能力来思考和推动这件事情。

同时我们刚才讲面临一个新阶段、新形势、新的挑战，同时我们讲也面临新格局，这个新格局我自己感觉，必须突出的有两点，一点就是我们研发的主体队伍有很大的变化，过去新药研发主要是在研究机构和大学，企业不具备新药研发条件和能力。

现在发生了变化，一方面企业重视创新，舍得投入，现在我们看到一些好的企业研发投入占整个销售额5%到10%了，虽然跟国际上还有差距，但已经是很大的提升了，投入在增加，我觉得更重要一点就是吸引了很多国外回来的人才，这些人才回到国内以后，又创新又创业，以企业机制来推动新药创新，展现出特别的优势，所以我感觉到确实还是非常令人鼓舞。这是一个方面的变化，一个格局。

另外一个格局的变化就是研发是关起门来国内搞创新，到我们的国际逐渐融为一体，把国内创新和国际创新结合起来，我们现在好多单位做的新药，不光是做国内的新药，我们讲要做全球新药，希望在国内和国际同步走，所以我觉得这标志着我们国家新水平、新阶段、新格局、新挑战，这是我想讲的一个认识一个看法，不一定对。

所以在这上面，我就想讲我们要确实继续的大力推进模仿创新这样的情况下，国外有新靶点，新的机制，我们不断发现新的化学试剂，作出更好的新药，同时适当关注新的作用机制，新的靶点，来开拓我们中国的新的发展方向，能够在某些方面逐渐走在世界前列。刚才有些报告同志已经提到，中国这方面已经涌现了正在发展的好苗头，像北大的，提出了一些新的疫苗研究的思路，这个很可能开辟一些新的方向。

如果我们能够做得好，这个领域可能中国人做到世界前列了，还有好多企业前面提到一些报告的例子，他们研究的成果在国际上可以向外进行转让，在新的阶段，我谈一点认识就是我们继续把我们的工作做好，企业越来越发挥重大作用，在这样的大背景下我们瞄准全球新，瞄准一部分能够有中国新作用机制，能够领先的这些领域，我们更加关注，能够在这些方面作出新的成绩。

方来英：谢谢陈院士。陈院士刚才谈到，我们经历了一个仿制阶段进入了一个创新阶段，我们开始有了自己的知识产权的药品，我们在研究方向上要尤其注意，比如说我们新的靶点等等。

出现了新的研究队伍，我们的海归，我们在投资商，研究机构主体也在发生变化，我们有大学、研究机构，现在引入了新的生力军，我们的企业家，而且陈院士刚才用了一词，创新要讲全球性。



