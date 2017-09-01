2017年中国医药研发产品线最佳工业企业20强出炉

核心提示：从2010年开始，为了实时追踪国内外研发动态、挖掘出国内医药研发领域的最强音，全国医药工业信息年会主办方中国医药工业信息中心联合中国医药工业研究总院、上海医药工业研究院组成专家评选小组，评选年度“中国医药研发产品线最佳工业企业”，并在全国医药工业信息年会上权威发布。

在9月2日于成都隆重召开的2017年（第34届）全国医药工业信息年会上，“2017年中国医药研发产品线最佳工业企业”榜单正式揭晓，正大天晴药业集团股份有限公司，江苏豪森药业集团有限公司，山东罗欣药业集团股份有限公司等20家知名企业荣获此殊荣。

2017年中国医药研发产品线最佳工业企业

此榜单的数据来自《中国医药统计年报》、中国新药研发监测数据库、药物综合数据库等权威数据机构信息。

从2010年开始，为了实时追踪国内外研发动态、挖掘出国内医药研发领域的最强音，全国医药工业信息年会主办方中国医药工业信息中心联合中国医药工业研究总院、上海医药工业研究院组成专家评选小组，评选年度“中国医药研发产品线最佳工业企业”，并在全国医药工业信息年会上权威发布。该评选结果获得了行业和企业众多的关注和认可。2017年，专家评选小组基于对医药工业领域的企业客观数据的长期研究与分析，推出了2017年中国医药研发产品线最佳工业企业榜单。

据中国医药工业信息中心官方公开信息显示，该榜单的评价依据为：分为药品和企业两个层面，在药品层面考察创新维度、布局维度、发展维度、竞争维度和地位维度；在企业层面考察特性维度、引领维度、重合维度、依赖维度和规模维度，评审小组针对各维度对各企业进行评分。

品种评选组和企业评选组两个独立的专家团队，分别对药品和企业的几个维度值设立打分标准；接着由综合评判组专家对各个维度在综合评判中所占的比重给予系数调整权重，并与标准分值相乘，加权计算后获得企业的综合得分。企业的最终排名由综合得分决定。