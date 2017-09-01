六位大佬共话行业发展：这是最好与最坏并存的时代

核心提示：圆桌对话由中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖先生主持，对话嘉宾分别是扬子江药业有限公司董事长徐镜人、东北制药集团股份有限公司董事长魏海军、沈阳三生制药有限公司董事长娄竞、山东罗欣药业集团股份有限公司执行董事长刘振腾、默沙东投资有限公司张诚、北京泰德制药总经理孔泰。

9月2日，由中国医药工业信息中心主办、39健康网全程战略支持的2017年（第34届）全国医药工业信息年会暨2016年度中国医药工业百强榜单发布大会在成都召开，会议期间除了发布了工信部2016医药工业百强榜单外，还组织了一系列聚焦行业眼球的研讨会和沙龙，其中最受行业人士关注的，当数六位企业掌门人共话医药产业发展机遇与挑战的圆桌对话了。

该圆桌对话由中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖先生主持，对话嘉宾分别是扬子江药业有限公司董事长徐镜人、东北制药集团股份有限公司董事长魏海军、沈阳三生制药有限公司董事长娄竞、山东罗欣药业集团股份有限公司执行董事长刘振腾、默沙东投资有限公司张诚、北京泰德制药总经理孔泰。

以下是文字实录：

宋瑞霖：上一个阶段，圆桌会几位院士高屋建瓴，给了我们很多创新以及转化医学方面的新的思维，一些新的思想。我本人觉得收获颇丰，转念一想，创新的目的是什么，创新的目的是为了患者，是为了满足临床需求，这是它的最终的终极价值，终极价值需要很长的链条来实现，从开始到最后没有药厂把药生产出来，医生手中就没有了武器，只能够望病兴叹。第二个环节是百强企业领袖共话产业发展机遇与挑战。按照大会组委会要求，我们百强企业领袖都是来自各个公司的董事长，我现在介绍一下。

扬子江药业集团有限公司董事长徐镜人先生；东北制药集团有限公司董事长魏海军先生；沈阳三生制药有限公司董事长娄竞先生；山东罗欣要业股份有限公司董事长五刘振腾先生；默沙东投资有限公司张诚先生；北京泰德制药总经理孔泰先生。

变革时代药企最大的挑战：迷茫 变革 竞争 时机把控 产品结果转型

刚才谈到创新的终点是患者，能够使这个终点实现，除了我们创新的科学家，我们临床医生、企业，也是创新最重要的落地，所以按照会议的要求，我们征集了一些问题，第一个问题，在目前刚才于会长报告中谈到了一个特别现实的问题，就是最近这两年药品监管的改革，超过了过去的30年，因为我大学毕业时参与药品管理法的修订，我深深体会，当年不可能的事情，今天可能了，当年想到绝对根本不能办的事情现在都可以办了，所以我们医药行业进入到了一个政策剧烈的改革振荡期，当然这个振荡有向好的方向振荡和不好的方向振荡。

我个人认为，我们和世界接轨，这是一个向好的方向振荡，当然我们不可能盲目接轨，不可能盲目把国际标准移植到国内来。在这样一个环境下，我们提出了第一个观点，我们在十几年高速增长之后，医药行业现在进入到了一个整合的关键时期，我们的企业有什么最大的挑战，我们请徐镜人董事长来讲一下。

徐镜人：目前我们药厂大也难，小也难，感觉到困难重重，我们感觉到国家的改革，两票制，就是创新和质量这个概念，你这个产品不合格，议什么价。总有好的或者差的。第二个，二次议价的中心都是价格问题，所以说什么品牌这些东西，都放旁边的。

宋瑞霖：徐董事长可能苏北话听起来有点困难，我高度概括一下，就是一个难，二次议价问题等等一系列政策，我们感受不到改革带来的红利，我的表达对不对。

徐镜人：不是感受不到改革带来的红利，是我们制药企业进入到改革的深水区，有时候有点迷茫，不能很清楚的知道我们朝哪个方向努力。党中央提出的要深入进行供给侧结构性改革，怎么改，还有的人认为是老百姓用药得到保障，这个事情是我们最大的挑战。

宋瑞霖：做好结构性改革。魏总。

魏海军：刚才徐总讲的各个药企都感受得到，直接的挑战完全赞成。但是实事求是讲，东北制药原来是老的国有企业，在前一段市场经济的基本法则情况下，游戏规则掌握得不好，在调整过程中，我们的惯性相对小一些。

生产方式的调整还有产品结构的调整，现在确实感觉到，上午咱们院士讲，智能化的到来，我到这个行业以后，感觉到医药产业自动化水平相对还是比较低的，特别是我这个企业原料制剂一体化，第三次也好、第四次也好，新工业革命到来的时候，跨界技术应用在其他领域非常广的，正是因为新技术的到来，我们正在推动智能园区的建设，当然有几个项目，也纳入了国家项目。

所以我们一直在感慨，随着生产方式变化，管理方式会发生根本性的变化。大家都知道，下一步生产方式、生活方式都将产生调整，社会组织形态、企业组织形态，我们要适应这样一种变化，在挑战过程中我们还要站起来，要走出去。所以我说，我们感觉到现在产业技术的变化对我们的挑战还是比较大。谢谢各位。

宋瑞霖：谢谢魏总，提了一个非常深邃的长期的问题。技术变革和生产方式改革，对整个产业提出很大的挑战，不是我们眼前的挑战，而是微量的挑战。三生是创新药起家的创新企业。娄竞董事长应该有自己的感受。

娄竞：感谢宋会长。我个人的确感觉到近两年国家各个部门出台的这些政策是非常的密集，有人说能够赶上前面多少年加起来的，总体上我觉得新出的这些政策还是相当有智慧的，有些包括722，还有MIH，二此议价，两票制，从国家矛盾，都有税收、加快创新这些方向来出台这个政策。

还有希望能够对国内众多的企业一个整合的欲望。但同时我们也看到，地处张江这一块，光研究抗体的就有一百多家，还有很多后起之秀不断的进来，所以我觉得我们的困难不光是市场上需要克服的困难，在创新当中，怎么来保持对我们来说领先的地位，这也是一个很重要的。我觉得机遇和挑战都在创新两个字，如果再加上两个字的话，那就是整合，希望能够参与到整体的市场整合，总体上是向好的方向发展。

宋瑞霖：以你的观点，我们现在机遇挑战并存的时候，强化整合是可以向好的方向发展的对吧。

娄竞：刚才魏总也讲了还有创新进入国家课题研究，当然这些是重要的，整个国际化创新应该是一体的，我们在上海感受很深，创新的氛围，一定会有异军突起的企业出来。



