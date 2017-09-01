中药饮片市场表现强劲 破壁饮片引领行业现代化标准化

核心提示：近日，在2017中国（澳门）传统医药国际合作论坛上，中智药业集团副总经理、国务院津贴专家成金乐在接受39健康网专访时表示“破壁中药饮片可实现中药饮片质量的均匀性稳定性，是中药饮片现代化标准化国际化的表现。”

中医药行业迎来空前利好。从《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》的实施到《中华人民共和国中医药法》的颁布，中医药的发展被提高到国家战略高度。不仅如此，相关部门还在不少政策上给中药饮片大开“绿色通道”。

中药饮片增长强劲 未来表现继续向好

国家卫计委要求在2017年9月底前，国内公立医院全部取消药品加成，但中药饮片除外。有业内人士估计，未来公立医院将增加中药饮片的使用量。

据米内网数据显示，2017年上半年中药饮片加工行业收入1047.88亿元，同比增长21.33%，化学药品制剂制造行业收入仅增长9.47%。与此同时，中药饮片在零售终端市场表现也相当不错，其增长高于西药和中成药。

在中药饮片市场不断增长的背后，其质量问题成为业界关注的焦点。

2016年5月，国家中医药管理局印发《全国医疗机构中药饮片管理专项检查方案》，与此同时，国家食品药品监督管理总局以及各省局也在飞检、日常检查中，不断发现中药饮片的质量问题。

据《2016年全国收回药品GMP证书情况统计表》显示，2016年全国共收回171张GMP证书，其中认证范围为中药饮片的有79张，占比达46.2％。

由于大多数中药饮片的种植、生产、加工仍属于粗放式管理，在生产、仓储、运输等过程也容易存在问题，这就导致了中药饮片质量的不稳定性，影响中药饮片的整体质量和安全。

破壁技术引领中药饮片标准化 市场潜力惊人

如何保证中药饮片的质量？

近日，在2017中国（澳门）传统医药国际合作论坛上，中智药业集团副总经理、国务院津贴专家成金乐在接受39健康网专访时表示“破壁中药饮片可实现中药饮片质量的均匀性稳定性，是中药饮片现代化标准化国际化的表现。”

中智药业集团副总经理、国务院津贴专家成金乐



据悉，中药破壁饮片是运用现代超微粉碎技术，将传统饮片加工而成的、以粉末形式入药的中药饮片，破壁饮片打破中药材细胞壁製成破壁粉，然后再用无添加赋形技术製成颗粒。

成金乐告诉39健康网编辑，破壁技术可实现中药饮片基础物质的均匀性。由于大多数饮片是天然植物药，产地、生长年限等因素的不同，导致了中药饮片质量的不均匀性。破壁技术则改变了这种现状，实现其质量的稳定性。此外，该技术让中药饮片的利用率倍增，其药效水煎煮中药饮片的3~5倍。同时也带来了使用方式的便捷性。

据39健康网编辑了解，中智药业破壁饮片近几年每年的增速约50%~100%，预计2017年销售额达4亿元人民币。如此有潜力的市场，自然引起很多同行的关注，据悉，目前已有100多家中药企业拟进军破壁饮片市场。