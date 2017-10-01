白云山金戈可有效治疗肺动脉高压 金戈市场将进一步扩容

核心提示：国产“伟哥”不仅可以治疗ED，且对肺动脉高压有效。2017年10月14日，第三届华南肺血管病诊疗学习班（2017）暨白云山金戈·蓝唇新生计划爱心援助项目启动会在广州成功举行。钟南山院士在致辞中表示，国产枸橼酸西地那非片对于肺动脉高压的治疗有重要意义和作用。

国产“伟哥”不仅可以治疗ED，且对肺动脉高压有效。2017年10月14日，第三届华南肺血管病诊疗学习班（2017）暨白云山金戈·蓝唇新生计划爱心援助项目启动会在广州成功举行。钟南山院士在致辞中表示，国产枸橼酸西地那非片对于肺动脉高压的治疗有重要意义和作用。

据悉，白云山制药总厂此次与钟院士团队开展合作，不断推动金戈在肺动脉高压方面的临床运用，以造福患病人群。会议现场，白云山制药总厂联合北京爱稀客肺动脉高压罕见病关爱中心发起“白云山金戈蓝唇新生计划”爱心援助项目。

肺动脉高压是目前尚无法治愈的肺血管疾病，药物治疗将伴随其终身。然而，昂贵的医疗费却让广大患者举步维艰。同时，患者会因缺氧导致嘴唇呈蓝紫色，因此也被称为“蓝嘴唇”。广药白云山制药总厂将通过本次爱心援助项目，向已确诊并符合服用枸橼酸西地那非片的肺动脉高压患者免费赠送金戈（25mg*21片/盒），首批价值超过126万元。

广药集团董事长李楚源表示，金戈除了造福广大ED患者，也将秉承“广药白云山，爱心满人间”的理念，启动“蓝唇新生计划”爱心援助项目，助力肺动脉高压患者新生。

“蓝嘴唇”死亡率高，药费高昂九成患者放弃治疗

据了解，肺动脉高压（PH）是一种肺血管疾病，随着患者肺部血管阻力的持续性升高，最终可导致心脏和呼吸衰竭。肺动脉高压患者虽然外表健全，实际上却具有严重的行动障碍，即使是一座楼梯，也会变成一座无法攀登的珠穆朗玛峰。随着患者肺部血管压力和阻力的持续性升高，最终可导致心脏及肺部衰竭。若不能及时得到正确诊断和规范治疗，死亡率甚至高于乳腺癌和结直肠癌。

根据流行病学分析，中国估计有数百万肺动脉高压患者，因为目前具有适应症的药物全部来自进口，且纳入医保进程缓慢，每位患者每月所需药费价格昂贵，这给患者的用药带来巨大的压力和负担，90%的患者因无法承担长期的医疗费用中断或放弃治疗。正因为严峻的现状，“蓝嘴唇”们对国产靶向药物的应用需求十分迫切。

金戈能有效缓解病情，助“蓝嘴唇”新生

白云山金戈有望为“蓝嘴唇”带来新生。出席本次活动的钟南山等专家表示，大量研究证实，枸橼酸西地那非片可有效缓解肺动脉高压患者症状，且与波生坦、依前列醇等其他治疗肺动脉高压特殊药物相比，枸橼酸西地那非片口服更方便，价格更便宜亲民，目前，国外已将西地那非注册肺动脉高压适应证。金戈研发总负责人朱少璇表示，作为首个国产枸橼酸西地那非片，不仅价格亲民，而且各项质量指标达到了美国FDA的要求，同时在中国人体内与原研产品生物等效，预计未来在促进肺动脉高压治疗方面将起到重大作用。

基于对“蓝嘴唇”的强烈关注，白云山制药总厂一直在积极行动。在科研科普方面，与钟南山院士团队开展合作，不断推动金戈在肺动脉高压方面的临床运用，并助力2017年5月5日世界肺动脉高压日中国华南区公益活动，引起社会的广泛关注。

在社会责任方面，白云山制药总厂与北京爱稀客肺动脉高压罕见病关爱中心共同发起“白云山金戈蓝唇新生计划”爱心援助项目，向已确诊并符合服用枸橼酸西地那非的肺动脉高压患者免费赠送25mg*21片金戈，价值超过126万元，旨在缓解中国肺动脉高压患者的用药困境。

钟南山院士对广药白云山制药总厂此次爱心援助项目表示高度赞赏和支持，认为其体现了国企的责任和担当，并呼吁更多企业积极开展公益事业，帮助更多患者对抗疾病，重新找回健康与幸福生活。

深受消费者信任，金戈连续两年稳居全国销量第一

作为首个上市的国产伟哥，白云山金戈不仅彻底结束了外资药企在中国抗ED市场长达13年的垄断，而且凭借过硬品质、确切疗效、实惠的价格，极大地促进了整个中国抗ED用药的市场扩容。金戈在上市之初首先推出了50mg剂量，今年3月3日，白云山制药总厂又获100mg、25mg两个品规的生产批件并于5月21日正式上市，更进一步推动了金戈的市场扩容。

同时，通过开展金戈青年男科医生成才计划、男性健康中国行等大型系列公益项目，助力培养年轻男科医生，帮助和救治男科疾病患者，提高男性健康水平，取得了良好的社会反响。

据广药集团大南药板块副总监、广州白云山医药销售公司董事长、白云山制药总厂厂长裴泽建介绍，白云山金戈连续两年稳居全国销量第一，并保持高速增长。从广药白云山上市公司披露信息看，金戈2016年已一跃成为广药白云山第二大主力品种。而CFDA南方所米内网的《中国ED用药市场简析》报告显示，金戈在2016年，销售量达2498万片，市场占有率高达49%，稳居行业第一；依照近两年市场表现，2017年金戈市场销售有望达到18亿元，市场占有率或可达55%，增速将达50%以上。在未来，白云山金戈将进一步加大对科研和公益的投入，除了解决广大男性的抗ED需求，也为“蓝嘴唇”等特殊群体的健康贡献力量。