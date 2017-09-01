四川省高值医用耗材阳光集采经验：价格下降24% 呼吁全国统一编码

2017年9月1日，由中国医药工业信息中心主办、39健康网全程报道支持的2017年中国医疗器械产业发展论坛在成都世纪城国际会议中心主办，来自全国数百家医疗器械厂家与会，就诸多行业热点展开交流。

四川省卫生和计划生育委员会巡视员杜波受邀做了以《四川高价值医用耗材采购与监管实践》的主题演讲，就四川省内医用耗材采购工作所取得的经验及问题做简要介绍。

管理体系：“一会、一办、一中心”

杜波巡视员表示，四川省医用耗材采购工作以“三医联动”及“五位一体”为方向，构建药品、高值医用耗材、医用设备、疫苗和体外诊断试剂销售行为的阳光化，压缩灰色利益空间，有效降低采购性价比。

在组织构架上，建立了“一会、一办、一中心”，即成立了省药械集中采购工作联席会议，下面有一个联席会议办公室，还有药品招标采购中心。联席会议在08年12月成立，由分管副省长任召集人，12个部门的负责同志为成员；联席会议职责是负责制定药品采购政策，研究重大问题。联席会议办公室设在当时的卫生厅，成员有这12个单位的业务处室负责人，办公室职责是拟定药品集中采购实施办法和管理办法，研究具体的问题，药招中心也在2011年1月正式成立。

从06年开始，四川省在全国率先开展挂网阳光采购工作，08年开始选取四类高值医用耗材产品通过先综合评价质量分层，再分批竞价，按比例淘汰，最后由专家谈判议价方式确定最高限价。

杜波巡视员透露，2010年，四川省低值医用耗材按照省内采购平均价作为最高限价原则来进行采购。2013年，卫生部6部门联合印发《高值医用耗材集中采购工作规范要求》，实现集中挂网阳光采购，当时规定了10大类30个类别。

实施路径：“一主三配套”

在具体做法上，四川省通过多管齐下的方式实现阳光采购。

第一：资质准入设置方面，凡是相关证照合法合规，均可以挂网销售；

第二：产品价格管理，采集参考价以全国省级最低价，包括中标价、挂网价、入围价、企业自主报价等作为四川省挂网参考价格；价格体系中引入了平均采购价，平均采购价每月末变动一次，由系统自动计算生成，其计算根据是全省医疗机构网采总金额除以全省医疗卫生机构网采总数量；同时，严格规范采购价，同一产品医疗机构现行采购架构不应高于参考价和本机构前期最低采购价，和全省的平均采购价，有三个限定，否则监管部门将扣减这家医院的阳光积分。最后，动态调整参考价格，已经挂网的产品在全国各省级采购平台上新产生的最低参考价格实行不定期的动态调整。企业须在规定时间内更新填报外省最新的参考价。

第三：网上采购监管。第一是完善政策， 2013年12月出台了实施方案，14年7月印发了《高值医用耗材挂网阳光采购管理办法》，这一系列政策被称之为“一主三配套”，主要文件加上三个配套文件——管理办法、积分考核和不良动态管理。2015年11月，又进一步印发加强高值医用耗材预警管理通知。

创新监管：多管齐下 创新与权力约束并行不悖

改革从来不容易，更何况是创全国之先，在极为敏感的价格管理方面，四川省又有哪些经验可供全国分享？

杜波巡视员表示，四川省对于阳光采购的管理及监管主要通过创新机制来实现，其创新主要有以下几点：

1、采购价格预警。按历史最高价、上月最高价、上月平均采购价和上月最低价，历史最低价5个价位段进行区间划分，设置预警游标。高于全省历史最低采购价比例超过50%和高于全省平均采购价的进行重点监控管理，每月定期向医疗机构发送采购价格异常风险告知书。

2、定期通报和约谈，一般来讲每个月有一个月报进行通报，每季度由卫计委领导分别召开一把手半年或年底两次约谈会。主任或厅长亲自约谈，每季度由巡视员主持召开约谈会，对这些超标的，有预警风险的，进行约谈。

3、完善配套管理措施。一是实行阳光积分，把考核结合纳入各级卫生行政部门的目标管理，对医院要打分，同时对县卫生行政部门和市卫生行政部门也要纳入目标考核，二是督促市州落实省市县分级监管，三是对医用耗材生产配送企业的不良记录进行管理，有不良行为的，有商业贿赂的，要进行处罚。严重的要取消挂网资格。

4、完善多种监管手段，一个是现场监管，不定期到医院抽查，二是联席会议制度来监管，三是向社会公开，接受社会的监督。第四是纳入行政权力的运行平台，每一项权力都要经过驻委的纪检组来监管。

成效与问题

作为全国最早启动全国阳光集采的地区之一，四川省在高值医用耗材招采取得了丰厚成果。杜波巡视员表示，其工作成效主要体现在3个方面。

第一，采购价格逐年下降，到现在已经下降了24%；第二，招采范围不断扩大，现在总计是达到了十大类、30个亚类；第三，上网采购率不断提高。现在已经增加到395家大中型医疗单位，全部上网采购。

而对于存在的问题，杜波巡视员表示，主要在于高值医用耗材的全国统一编码及标准化。

“在现有的相关规范中，医用耗材共有十大类产品，但没有没有准确阐述高值医用耗材的耗材，到底什么是属于高值医用耗材，同时高值医用耗材没有形成全国统一的编码，品种繁多，名称各异，难以精准识别。所以，我们面临价格比对、价格虚高一系列的问题，”杜波说，“想要解决问题，最根本的还是要建立全国统一的编码，然后标准化，这样我们才能够上网、监督，价格的对比，才能有效解决，包括价格虚高。”