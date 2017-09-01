工信部医药工业百强榜发布背后：竞争加剧 强者恒强

核心提示：百强榜单既是成绩单，更是行业发展晴雨表，据其介绍，2016年中国医药工业百强延续了一贯的趋势，同比增长11．1％，百强的门槛也在持续的提升，自2011年16亿一度提升到2016年24亿，六年前入围门槛年复合增长率达到9％，这体现了中国医药工业整体实力也在同步攀升。

年年都有工信部医药工业企业百强榜发布，但今年透过百强榜所体现出的百强企业和往年相比，多了很多不同……

这不仅仅是榜单成员的变化：有吉林敖东药业集团股份有限公司、安斯泰来制药(中国)有限公司、成都康弘药业集团股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司、乐普(北京)医疗器械股份有限公司五位新贵加入到百强俱乐部，更不是百强榜中原有的企业排名的些微变化，而是——

最低入百强榜门槛上升到24亿元；

百强企业累计实现医药工业主营收入达6809亿，同比增长11.1%；

主营业务收入突破100亿的大型企业已经接近百强榜的五分之一，19家；

华东地区企业占据百强榜近半，一枝独秀；华北地区企业奋起直追；

高研发投入企业营收增长迅猛，新药注册申请百强企业占据近三成；

并购高发，集中趋势更加明显，走向海外的步伐加快，全球化进程日益加速……

严谨的数据审核制度是百强榜单的公信之本

据中国医药工业信息中心主任郭文介绍，中国医药工业百强是反映中国医药工业经济运行情况的，由工信部出版的一年一度中国医药统计年报，百强的诞生是非常不容易的，是经过不断锻造、历练，还经过层层数据审核。

中国医药工业百强企业榜单发布

具体百强是怎么出来的呢？首先要上报每家企业的主营业务收入数据，同步提交企业法人营业执照以及审计报告原件，企业注册地的税单并加盖公章。提交之后有一个严格客观公平规范的审核规范方法，这是在这么多年百强评估当中经过时间检验和数据验证的。

在百强数据出来之前，审核过程中又经过哪些过程呢？首先就是要剔除整个商业和非医药类数字。严格按照规范数字来采用，对于重复计算和虚报部分也是要严格剔除，审核过程中意义较大的数据，我们要求企业提交书面的证明材料，数据出入非常大的企业我们还会进行现场约谈，对于有特殊原因，比如说当年要上市或者是一些企业的原因不方便提供数据的我们建议他放弃年报排名，但是一定要企业自己放弃的书面说明并加盖公章。

在企业整个数据审核过程中，也会有很多水分在里面，所以会层层参考更多数据依据，不完全按照企业上报数据来。包括卫计委采集的数据，进出口贸易企业会参考医保商会进出口数据，还有企业公开披露的信息，尤其是在很多部委有一些申报材料，企业都会提供主营业务收入相关情况，凡此种种，都会作为中国医药工业百强诞生之前审核的参考依据。

经过层层历练之后，我们百强材料经过一审二审三审四审之后，最终数据才会出来。

百强榜单是成绩单亦是行业发展晴雨表

经历了如此严苛的数据审核制度才出炉的百强榜单除了能表彰成绩外，还能给行业以及同行带来什么帮助、体现出什么价值呢？

在郭文看来，百强榜单既是成绩单，更是行业发展晴雨表，据其介绍，2016年中国医药工业百强延续了一贯的趋势，同比增长11.1%，百强的门槛也在持续的提升，自2011年16亿一度提升到2016年24亿，六年前入围门槛年复合增长率达到9%，这体现了中国医药工业整体实力也在同步攀升。

百亿俱乐部进一步扩大

除了入榜门槛的提升，更值得关注的是超过100亿的企业量级的变化：2011年到2013年只有9家，2013年到2015年是11家，2016年是16家，今年截至到发布榜单前则有19家企业突破百亿大关。百亿企业不断涌现，也说明指数型加速攀升代表着医药产业集中趋势尤其显著。中高规模企业数量增加显示出来中国医药行业竞争度持续增高，强者恒强局面不断清晰。这与我国宏观发展战略都是非常吻合的。

除了产业不断提升之外，排名前十的企业亦随着行业发展不断前行，前十的企业基本比较稳定的，尤其前三强，都是扬子江、广药和修正，前七强企业都是没有发生任何变化的，龙头实力逐渐彰显。第八到第十位企业每年都会有小幅度调整，16年尤其是齐鲁制药凭借大力推进创新战略，成功晋级一位。

行业格局稳定性加强

除了排名前十的企业之外，整个百强榜单的格局也显得相对稳定，由此可以看出中国医药工业百强榜单已经成为相对稳定的行业格局。

对于百强榜单里的跨国制药企业来说，也是我们历年非常关注的重心，跨国外资企业百强榜单的表现，虽然从数量上相比15、16年有小幅增长，事实上也是在2%的幅度范围内，与去年基本维持相当的水平，保持一致。

再看一下子行业，从分布来看，百强企业仍然是以化学制药和中成药为主。主营业务占比也是相对稳定的仅发生在2%范围内小幅度调整，尤其是中成药领域略为增高，有7%的增幅，这体现了国家对中医药大力扶持，与市场改变保持基本一致。

华东地区一枝独秀

而从百强地域分布方面来看，华东地区一直是优秀制药企业的集散地，本届榜单专门对不同区域进行分门别类的分析，我们可以看到华东地区聚集了45家百强企业，主营业务收入达到3021亿，占到全部上榜企业的44%。山东省有14家企业上榜，2011年蝉联冠军至今。主营业务收入的贡献，是江苏为最多，1114亿。其他地区呈现多点开花的局面。

中国医药工业百强企业分布由南向北由沿海向内陆转移，比如说东北，国家在进行东北战略推进之下，已经成为最具发展潜力的地区之一，不仅五年间新增加了四家新上榜企业，主营业务收入增速也是空前高涨，达到26.7%，遥遥领先其他地区。

华北地区也是很重要的代表，牢牢占据医药产业领军地位。华北地区整个范围里面，北京是值得突出来说的一个领域。因为北京是属于名副其实的双冠王，有13家上榜企业，主营业务收入和上榜量都居第一。

百强之所以强 是因为各方面都走到行业前列

自从2016年仿制药质量和疗效一致性评价意见实施以来，百强企业为整个行业整改树立了良好的开端，比如以申报参比制剂为例子，根据中检院发布的信息显示，截至2016年底，已有参比制剂数量五千余项，有30%来自于百强企业，平均每家参与申报的企业申请数达18个，申请数位居前五的百强药业分别是国药集团、辉瑞制药、石药控股集团、广州医药集团和哈药集团。企业申报参比制剂，不仅可以作为药品治疗疗效标杆，更可以在未来招标采购中获得相应竞争优势，这可以看出为什么百强能够成为百强。

在国际化布局方面，国际化战略百强是当之无愧的先锋，部分企业已经有达到国际先进水平的药物制剂进军海外市场，美国作为全球最大的医药市场，也是药品审批最严苛的国家，获得美国FDA的药品批文就意味着获得了国际市场的准入通行证，2015年百强榜企业仅获得了3个美国ANDA文号，2016年则提升为8个，分别是齐鲁制药5个，浙江海正2个和石药集团1个。与此同时百强也获得了全行业60%以上的国际认证。也就是说百强企业不光将目标放眼国内，已经将更长远的战略着眼于国际。

此外，研发创新是当之无愧促进企业发展的法宝。每一年的研发投入整个过程中，百强企业在行业是佼佼者。2016年百强企业研发投入平均是3.6%，较往年数量多的企业明显增多。研发投入大于5%的企业已经达到40家，较去年增多12家，研发创新由此可见已经成为中国医药工业百强企业巩固自身地位不可或缺的重要手段。

其中，排名第一的研发投入的是正大天晴是13%的投入，浙江海正是12%，江苏恒瑞是11%，通过对三家主营业务收入做同比分析，可以发现平均增幅是16.6%，难怪他们在百强榜中的位置也是高居不下。

研发投入排名前十的企业，研发投入12.5%，相比往年也有攀升。高研发刺激下，2016年百强企业收获颇丰，百强企业占30%的注册申请数量。获得批文的218个药品批文总体数量中，百强企业也占30%，其中正大天晴、浙江海正、扬子江、齐鲁都是排名前列的企业。

从百强企业新药申报情况来看，2016年我国创新药的注册申请共821个，其中百强总体占比超过30%，可见在药品审批愈发严格的环境下，百强企业依然是创新研发重要的生力军，这也是他们成为百强企业的重要原因。如正大天晴药业，新药申请受理号数量为27个，突破了连续两年第四的局面，坐上2016年头把交椅；齐鲁制药凭借其稳定的研发实力和资源整合能力，稳居前三；海正药业是今年新药申报的黑马，排名大幅跃升至2016年前五位，实现了质的飞跃。

从2016年我国获得临床批文的企业情况来看，百强企业仍旧表现不凡。获得临床批文的218个品种当中，除去来自研发机构的在研品种，约有30%的品种来自百强企业。其中包括正大天晴的品种数14个，涉及批文数25个；海正药业品种数6个，涉及批文数13个；扬子江品种数5个，涉及批文数13个；齐鲁药业品种数5个，涉及批文数12个。

与此同时，推进并购也是最有效的模式，百强当然也是先行先试者，2016年医药事业近半并购案都是在制药领域，涉及金额600亿，在医疗设备、医疗服务、生物技术、制药行业情况做了一个详细的展示，百强更多是制药企业，也是积极参与者，同时也是最大受益方，制药企业最先面对强强联手，百强更加是。

百强通过整合渠道、产品线多元化并购战略，推动自己发展。比如华润，通过外延式拓展战略，拓展自己的流通渠道，所以华润在过去一年中年复合增长率14%。我们再看一下仁和，收购是迅猛的，收购连锁药店，成为医药电商的领军企业。同时上药集团也开展并购，正因为如此，在过去2016年答卷中，这些企业表现是非常不俗的。由此可见企业间并购将持续推动百强榜单格局重组。

与此同时，在营销变革过程中，百强也是不输其他的企业的，在这其中，流通变革最显著的变化就是两票制的试行，依靠传统多级代理的企业面临较大转型压力，但是对于流通企业和采用自营模式销售的企业，他们抗压能力包括自有销售渠道更加凸现他们的行业优势，像医药流通市场排名前三甲的企业，国药、华润和上药，大家看到医药工业增幅去年分别是19.7%，17.4%和16.9%，充分体现强者恒强的格局。布局医院延伸广药白云山，增长24.9%。康美增幅达17.7%，都是佼佼者。