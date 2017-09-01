39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 药品 > 药品专题制作 > 2017医药工业信息年会 > 新闻速递 > 正文
综合
问医生

迈瑞副总裁徐超：中国器械行业处于破晓前的黑暗

药品文章排行榜
2017-09-0339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　2017年9月1日，由中国医药工业信息中心主办、39健康网全程报道支持的2017年中国医疗器械产业发展论坛在成都世纪城国际会议中心主办，来自全国数百家医疗器械厂家与会，就诸多行业热点展开交流。

　　中国医学装备协会副理事长、迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总裁徐超作为特邀嘉宾主持了上午的系列会议。发言中徐超表示，中美医疗器械产业均存在“多小散”状况，但两者竞争力却存在本质区别，中国企业仍需努力，培养自身核心竞争力，同时加大对于医改政策研判，跟踪市场需求变化。

　　《2017－2022年中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示，2011年，医疗器械行业市场规模1354亿元，2014年突破2000亿元，2016年市场规模达到2448亿元，同比增长7．9％，2011－2016年均复合增长12．57％。

　　与药品领域不同，无论是中国，还是美国的医疗器械生产企业都存在“多、小、散”的状况，中国有各类生产、经营器械厂商10万余家，而药品生产领域高度集中的美国也有着5000余家器械企业，且80%以上的企业都是50人以下的小工厂，看似产业集中度不高，但国际市场竞争中，美国本土医疗器械企业拥有着无与伦比的竞争力与国际定价权，成为国际贸易中的最大获利者，其差距何在？

　　徐超认为，差距主要体现在两点。

　　第一点：行业集中度有本质区别。以美敦力为代表的前17名的大型器械公司占据了美国65%以上的利润，巨无霸的存在使得高精尖领域得以持续投入，保障技术优势；而中国前17家规模企业的市场占有率仅有30%左右，企业竞争激烈，难以出现实力极其雄厚的国际顶尖企业。

　　第二点：核心竞争力对比。徐超透露，美国虽然80%左右的器械企业也是小型工厂，但都是处于庞大产业链的一环，专注某一个极其细分的领域，在细分领域内拥有无可比拟的技术优势；而中国大部分器械企业都是做整机组装、研发，成本高昂但核心竞争力缺失，价格战屡见不鲜，导致同样是“多、小、散”，但中国要加上一个“乱‘字。

　　但中国企业是否毫无竞争力，只能在低端市场中厮杀？徐超并不认可。

　　徐超认为，中国医疗市场正处于长期且剧烈的变革之中，新型医疗形态层出不穷，患者及机构需求永远处于变化之中，且随着国家一系列扶持政策的出台，大量海归技术团队的加入，多年研发的积累，中国的器械企业正在向国际巨头发起冲击，并且在高端影像、植入性耗材等诸多领域都具备了一定的优势，假以时日，必然可以打破巨头垄断，为民族品牌争得一席之地。

　　“中国医疗器械产业处于破晓前的黑暗，我相信，并充满信心，中国人有能力，也有智慧成为这个世界上最为领先的制造大国。“徐超说。

39健康网（www.39.net）独家专稿，欢迎分享，请点击获取授权
投稿及合作请联系：020-85501999-8802

健康(枸橼酸他莫昔芬片)

健康(枸橼酸他莫昔芬片)

17家药店在线销售购买

16位用户点评了该药>>

山东健康药业有限公司

【适应症】1.治疗女性复发转移乳腺癌；2.用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发。[详情]

适应症】【不良反应】【禁忌症】【注意事项详细说明书>>

提问
更多咨询>>
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

美敦力 医疗器械 迈瑞

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

药品热讯

找药师 保健品 中药养生

儿童意外伤口也需要专业治疗 网售处方药解禁在即

阿里、京东和1号店均已取得网上药品销售第三方平台资质…… [详细]

 希爱力

Lilly S.A.

 价格：123~￥138 药效 | 购买 | 比较 | 点评
中药喝多少才有效果？中药喝多少才有效果？
下载药品通客户端 进入39药品频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 科学用药指南
  • 中外医药新闻
  • 医药政策解读
  • 安全用药知识
  • 知名药企动态
  • 连锁药店资讯
药品热文排行 一周健康热点 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈