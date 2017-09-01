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工信部2016医药百强榜发布 入榜最低年营收24亿

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2017-09-0239健康网
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核心提示：根据中国医药工业信息中心的统计和分析，2016年度百强企业的整体规模延续了一贯的迅猛增长势头。按可比标准计算，本届百强企业累计实现医药工业主营业务收入6809亿元，同比增长11．1％，较我国医药工业平均水平（9．9％）高1．2个百分点。

　　9月2日，由中国医药工业信息中心主办的2017年（第34届）全国医药工业信息年会在成都盛大开幕，大会隆重发布了备受行业关注的工信部2016年度中国医药工业百强企业榜单。扬子江药业集团有限公司广州医药集团有限公司修正药业集团股份有限公司位列前三甲。

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2016年度中国医药工业百强企业榜单发布仪式

　　与去年百强榜相比，今年共有5家新贵跻身百强俱乐部：吉林敖东药业集团股份有限公司、安斯泰来制药(中国)有限公司、成都康弘药业集团股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司、乐普(北京)医疗器械股份有限公司。

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具体榜单

　　根据中国医药工业信息中心的统计和分析，2016年度百强企业的整体规模延续了一贯的迅猛增长势头。按可比标准计算，本届百强企业累计实现医药工业主营业务收入6809亿元，同比增长11.1%，较我国医药工业平均水平（9.9%）高1.2个百分点。值得注意的是，入围百强榜单的最低门槛也进一步提高至24亿元，主营业务收入突破100亿元大关的大型企业数量已增至19家，同比增加3家；主营业务收入在30亿-100亿元之间的企业有56家，同比增加2家；主营业务收入30亿元以下有25家，同比减少5家。

　　由此可见，医药工业百强企业的平均规模正高速扩张。


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