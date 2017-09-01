工信部2016医药百强榜发布 入榜最低年营收24亿

核心提示：根据中国医药工业信息中心的统计和分析，2016年度百强企业的整体规模延续了一贯的迅猛增长势头。按可比标准计算，本届百强企业累计实现医药工业主营业务收入6809亿元，同比增长11．1％，较我国医药工业平均水平（9．9％）高1．2个百分点。

9月2日，由中国医药工业信息中心主办的2017年（第34届）全国医药工业信息年会在成都盛大开幕，大会隆重发布了备受行业关注的工信部2016年度中国医药工业百强企业榜单。扬子江药业集团有限公司、广州医药集团有限公司、修正药业集团股份有限公司位列前三甲。

2016年度中国医药工业百强企业榜单发布仪式

与去年百强榜相比，今年共有5家新贵跻身百强俱乐部：吉林敖东药业集团股份有限公司、安斯泰来制药(中国)有限公司、成都康弘药业集团股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司、乐普(北京)医疗器械股份有限公司。

具体榜单

根据中国医药工业信息中心的统计和分析，2016年度百强企业的整体规模延续了一贯的迅猛增长势头。按可比标准计算，本届百强企业累计实现医药工业主营业务收入6809亿元，同比增长11.1%，较我国医药工业平均水平（9.9%）高1.2个百分点。值得注意的是，入围百强榜单的最低门槛也进一步提高至24亿元，主营业务收入突破100亿元大关的大型企业数量已增至19家，同比增加3家；主营业务收入在30亿-100亿元之间的企业有56家，同比增加2家；主营业务收入30亿元以下有25家，同比减少5家。

由此可见，医药工业百强企业的平均规模正高速扩张。



