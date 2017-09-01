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融贯电商斩获“中国年度十大（行业）品牌”

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2017-09-2939健康网
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核心提示：金秋九月，由中国商报社、《企业观察报》社和《中国国际财经》杂志联合主办的“2017中国企业博鳌论坛”于9月27日至29日在海南博鳌亚洲论坛大酒店盛大召开。本次论坛以“续写新丝路　开启新征程”为主题，开设中国金融博鳌论坛、中国女性博鳌论坛、中国互联网博鳌论坛、中国大健康产业博鳌论坛等四大行业分论坛。

　　金秋九月，由中国商报社、《企业观察报》社和《中国国际财经》杂志联合主办的“2017中国企业博鳌论坛”于9月27日至29日在海南博鳌亚洲论坛大酒店盛大召开。本次论坛以“续写新丝路 开启新征程”为主题，开设中国金融博鳌论坛、中国女性博鳌论坛、中国互联网博鳌论坛、中国大健康产业博鳌论坛等四大行业分论坛。论坛得到国家相关部门领导、各界行业领袖、知名专家学者、各领域优秀企业的大力支持，北京融贯电子商务有限公司作为大健康行业创新企业代表受邀出席本次大会，并获得“中国年度十大（行业）品牌”的荣誉。


　　本次中国大健康产业博鳌论坛评审团由各界行业领袖、知名专家学者组成，是中国目前最具权威性的高规格大健康产业论坛。经过严格评选，以影响力、创新力、推动力、贡献力、发展力五大评选标准，授予行业顶端企业各项殊荣。随着“健康中国”战略的推进，大健康产业创新升级正引领新一轮经济发展热潮。

　　融贯电商，作为致力于为医药企业提供“互联网+”转型提升创新服务的先行者，受邀参加本次论坛，并一举斩获“中国年度十大（行业）品牌”，成为在医药流通B2B领域获此殊荣的电商企业。这是对融贯电商的极大认可，也鞭策着公司在推进大健康产业“互联网+”创新进程中再续辉煌。

　　2016年，是网络零售行业逐步成熟的一年、更是线上线下融合持续推进新技术，推动服务升级的一年。种种现象都在表明，网络零售在老百姓的日常生活中已经被逐步渗透。随着网络零售的逐步完善，并继续保持稳定增长的态势，如今网络零售已经成为人们关注的热点、焦点。随着国家相关政策的出台，对于网络零售的重视，共享经济在行业格局、政策环境等方面出现了一些重大变化。

　　今年5月17日，中国电子商务研究中心发布了半年一度的《2016年度中国网络零售市场数据监测报告》。报告重点研究了零售电商行业中当下热门的平台电商、跨境电商、农村电商、移动电商、母婴电商、生鲜电商、淘品牌以及电商物流等几大领域。

　　融贯电商成立于2012年，是中国规模最大的医药全产业链“互联网+”解决方案提供商，致力于打造服务医药工业、医药商业、药店、诊所及医疗机构的产业全流通平台，助力传统医药产业“互联网+”转型升级。

　　2016年，融贯电商为近100家工业企业、1500家商业企业及超过15万家医药终端实现“互联网+”战略升级，平台交易额突破220亿元。如今，融贯电商已构建覆盖产业链上下游的互联网药品交易第三方（B2B）综合服务平台“我的医药网”，并推出以药店ERP开发、智能采购管理、消费者服务应用为主的智慧药店管理系统“菲加云”及以采购管理、医生管理、电子病历管理为主的智慧诊所移动服务平台“我的诊所”，现已基本形成以产品服务、渠道服务、营销管理及数据挖掘与应用的“互联网+药品流通”产业格局。

　　同时，结合行业服务经验，融贯电商成功打造创新型“供应链金融方案”，设计并推出基于行业唯一信用评估体系及风控模型的快速贷、应收贷、担保贷、医保贷、帮你付及股权质押贷“链金融”产品，目前已获金融机构授信超过百亿元。

　　此外，为积极倡导“健康中国2030战略”及“健康亚太2020倡议”，融贯电商联手行业伙伴、资深专家于2016年共同发起“创新大健康产业联盟”，旨在实现传统医药产业与互联网服务平台的双向整合，打造基于全产业链和用户闭环服务体验的行业联合组织。

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