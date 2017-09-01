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从一次性注射器到高端器械 威高总裁解密20年创新之路

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2017-09-0339健康网
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　　“预计到2020年，全球医疗器械市场规模将达到4470亿美元，其中15大细分市场就占了整个医疗器械的85%，在这15个细分市场里威高占了11个细分市场，”谈及威高的产品体系，威高集团有限公司董事局副主席兼总裁张华威掩饰不住的自豪，“从1988年一家生产一次性注射器的乡镇企业，到年销售额突破300亿元，创新体系就是威高发展的动力源泉所在。”

　　近日，在2017中国医疗器械产业发展高峰论坛上，张华威透露，目前常规输液器在威高的销售占比中已不到2%，微创介入、检验诊断、手术器械、影像、ICU设备等诸多产品均已打入高端市场，且在三级医院中产品覆盖已经达到76%以上，二级医院上覆盖率亦达到73%，血站达到74%，威高已经彻底摆脱低价产品的恶性价格竞争。

　　1998年，威高由乡镇企业转为民营，从一次性输液器走向影像、手术器械等高端领域，尽管各家企业都在强调创新，威高又是以何种方式，将“创新”踏踏实实落了地呢？

　　不同时代的3种创新战略

　　张华威透露，威高的创新主要分为三大阶段。

　　第一阶段，仿制，在法律允许范围内，将短平快的技术迅速产业化，并在仿制的同时快速创新，不断改进。张华威将现在威高的创新体系形象的称之为“双漏斗创新体系”，对于可以快速产业化的迅速产业化，而不属于短平快的技术则进入企业孵化器，通过孵化器与产业化并行，实现快速仿制与自有创新的完美融合，避免低端模仿，并在模仿的基础上最终建立自身的核心竞争力。

　　而更令张华威自豪的是，威高在国内率先建立了技术联盟，实现资源共享。

　　“这一点上，威高走在中国器械企业的前列，”张华威表示，“长期以来，中国的产供研销是在国家体系范围之内，研发由国家分配资源，流通领域负责流通，工厂仅负责制造，但改革开放之后，威高率先在国家资源平台之上做出新的尝试，建立技术联盟，同中科院建立研发基金，为器械研发提供基金支持，同时与301医院、南京总医院等医院合作，通过与顶级科研机构、医疗机构合作，威高在业内率先实现了产学研的深度合作。”

　　第二阶段，人才引入。

　　对于技术密集型的器械企业而言，顶尖人才就是各大器械企业竞相争取的宠儿，威高如何引来金凤凰？

　　“威高主要通过项目引入人才，源源不断的新技术纳入公司发展体系，将项目成员一并引入企业，并且除了工资、奖金之外给予丰厚的股权激励，”张华威表示，“通过技术项目的引进不断带来高技术人才团队是威高的一贯做法，成熟且多方共赢。”

　　第三阶段，建立平台，整合资源。

　　“过去的企业发展很多项目需要得到政府支持，通过做项目来发展企业创新，但这个时代即将过去。未来的大企业必然需要依靠整合资源，建立平台。”张华威说。

　　他透露，目前，威高已经建立威高研究院，并在威高研究院下建立六大平台，其中包含了医疗器械创新工厂、电子信息与智能医疗研究院等，将原有的中科院威高发展计划及技术医学院均融合入六大平台，通过六大平台聚集全国同行业人才，推动各个细分领域内的企业合作，实现企业分工合作，同创共赢。

　　目前，威高创新中心已获得山东省高性能医疗器械研究中心验收认定，正在向国家级创新中心迈进。

　　创新工厂：价值培养皿

　　任何一个行业的研发从来都是烧钱的金主，烧完几十亿不见寸金的也不在少数，当短平快的项目筛选殆尽，高风险项目来临，威高又该如何应对？

　　张华威透露，目前威高已设立产业基金和投资基金，利用社会资源来支撑技术创新及产业化，对于需要长期投资或者具备获益但风险较大的项目设立“创新工厂”，孵化到不同阶段时，通过股权交易产生价值，不仅实现了技术价值在多个研究阶段的多重变现，并充分调动多方资源参与研发进程，大大提升项目成功几率，而威高则可以自由灵活的选择多种合作方式，最大限度降低研发风险。

　　对于未来，张华威认为，在强有力的创新体系支撑下，从2004年开始威高一直保持年增长32%以上，而预计到2025年，通过新的创新体系每年可拉动增长达到35%，实现长期、稳定、高速增长，成长为国内领先，具备国际竞争力的医疗器械行业领军者。

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