夯实供应链 康爱多与昆药集团签订合作协议

核心提示：6月9日，康爱多、昆药集团以及广东药材医药签订三方战略合作协议，欲在产品销售和患者服务等方面开展深度合作。

医药电商巨头广东康爱多连锁药店有限公司（下简称“康爱多”）最近动作频频，继宣布拟独立上市后，最近又有新动向。6月9日，康爱多、昆药集团股份有限公司（下简称“昆药集团”）以及广东药材医药有限公司（下简称“广东药材医药”），签订三方战略合作协议，欲在产品销售和患者服务等方面开展深度合作。

签约现场

此次合作，对于康爱多而言，无疑能够助力夯实供应链，满足用户多层次的用药和健康需求。而对于昆药集团而言，选择康爱多作为公司首家战略合作的电商企业，将为集团未来开拓医药互联网领域打下坚实基础。

独家订制 深度合作

根据协议，康爱多、昆药集团以及广东药材医药将在产品、资源和品牌三方面达成深度合作：

第一，在产品层面，昆药集团以血塞通系列产品和肾茶袋泡茶为主的口服制剂核心产品将直供康爱多销售，并且，为康爱多订制战略合作政策，而康爱多依托公司线上线下医药零售平台，帮助昆药集团打开医药电商销售局面。广东药材医药作为广东地区核心医药商业公司，康爱多与昆药集团合作产品将由广东药材医药独家负责配送。

第二，在资源层面，昆药集团围绕产品的所有市场、营销和专业培训资源，将与康爱多实现共享，为康爱多线上线下平台导流患者，共同拓展慢病管理服务。而康爱多针对昆药集团产品制订相应的会员营销、患者教育方案，促进产品上量的同时，为产品拓展线上用户。并且，依托公司O2O药事服务平台为产品用户提供专业的药事服务。

第三，在品牌层面，康爱多是医药电商领先企业，而昆药集团是国内医药工业百强企业，两者合作，将实现强强联合，对双方品牌起到很大的提升作用。同时，康爱多还将根据昆药集团产品特点，制定相应的专业化推广和互联网营销策略，大力提升产品在电商用户群中的品牌影响力。

强强联合 服务用户

当前，在医药电商政策松绑利好消息的刺激下，以及医药电商生态圈的建设日趋完善的情况下，医药工业企业和终端零售企业都在加快医药电商的发展步伐。

昆药集团OTC事业部总经理李斌认为，医药互联网大势所趋，昆药集团作为传统医药企业，一直在寻找机会拥抱互联网，探索新渠道和新模式。通过互联网，我们有了与患者、用户沟通的平台，以及了解用户的渠道，更有利于我们做好产品研发和营销创新。

而对于本次合作，李斌指出，康爱多是医药电商行业的领先企业，我们希望通过这样专业的医药互联网公司，把昆药集团科学的健康理念和优质的医药产品更加高效、精准地传达给广大患者，同时，也希望借助康爱多的平台，为我们的患者提供更专业的药事服务。

据了解，此次与康爱多的合作，是昆药集团首次与医药电商企业展开战略合作。昆药集团作为国内拥有接近70年历史的医药企业，其销售渠道以医院为主。2016年，集团营业收入超过50个亿。昆药集团是国内拥有血塞通产品剂型最全的企业，络泰血塞通系列产品作为公司核心产品群，拥有非常广泛的患者基础。

据康爱多总经理焦宝元介绍，康爱多秉承 “合理用药更健康”的理念，目前已经积累了超过3000万注册会员，拥有400坐席的专业药师和客服，为患者提供专业的药事服务和患者教育。本次合作，正是基于双方共同的用户服务理念而形成的，希望康爱多与昆药集团，未来能够共同服务于用户，为用户创造更大价值。

打造合作标杆 夯实供应链

记者在签约现场了解到，昆药集团与康爱多确定首次产品合作金额为3000万。这是一项长期合作项目，未来双方还将探索更多可行的合作思路。

焦宝元指出，康爱多一直以来都非常重视供应链的建设，目前跟国内近3000家医药工业企业均有合作，并且，近两年与多家国内外品牌药企签订了战略合作协议。通过此次合作，昆药集团成为公司的战略合作商，无疑将助力公司夯实供应链，满足用户多层次的用药和健康需求。

焦宝元还透露，康爱多今年将着力打造五个医药大健康平台，分别是E+药房平台、品牌工业的专业化推广平台、以技术研发与输出来进行对外投资和对外合作的平台、品质生活提高的平台以及专业化药房平台，打通上游医药工业、医药电商企业、线下药店（药师）、医院（医生）及患者之间的关系。“希望未来有更多的医药工业企业加入康爱多的平台，共同挖掘医药电商新蓝海。”焦宝元如是说道。