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樊代明院士激情演讲成都再现：精准医学不是未来

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2017-09-0239健康网
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　　作为中国工程院副院长，樊代明院士的演讲向来以颠覆及激情著称，对于当前医学上普遍存在的分科日益细化、对于人体整体的忽略、对于药物及手术技术的过度痴迷的大力批判，使得樊代明院士的每一次演讲都令人格外期待。

全景1

　　9月1日-4日，由中国医药工业信息主办的2017年（第34届）全国医药工业信息年会暨2016年度中国医药工业百强榜单发布大会在成都召开，樊代明院士作为特邀嘉宾出席并做了《医学的系统论与整合观》的主旨演讲，以下为部分演讲内容实录：

　　“美国在春节的时候发布了一个信息，在美国医院里头第三死因是什么？是医院死亡，药品更厉害，可能占到五分之一，每五个就有一个药物不良反应死的，是医学出了问题，还是药学出了问题？每个医生在局部做正确的事情，但是加起来不一定正确。所以整体医疗的概念由此而生。”

　　“科学促进了医学发展，功不可没。但是，医学里头有很多不属于科学范畴，跟科学一样重要，甚至比科学更加重要的东西在里头。如果我们只是把医学当成科学来做，或者只是用简单的科学方法研究复杂的医学问题，我们会出很多很多问题。”

　　“科学具有0%和100%两种结果，医学是0%和100%中间找可能性，任何可能性都存在。科学只是一种方法学，不能规定所有的都要服从于此。

　　“器官加起来并不等于人体，我们科学相当于拼图啊，多少个图拼在一起，医学局部加起来并不等于整体，因为医学研究的整体一定要有生命，有生命的整体才叫整体，没有生命的整体我们叫它尸体。”

　　“我们提出来空间健康学，人是一个整体，但是天是一部分，必须服从于天，我们难以抗击的这种规律，一个是自然，一个是社会，人离不开自然，天冷了加几件衣服，天热了脱几件衣服，反其道而行之，必死无疑；”

　　“第二是叫人间健康学，人是由不同的层次、不同组织构成，联系我们是三个东西，一个物质，一个是能量，一个是信息，我们都是唯物主义者，甚至是唯物质主义者，找不到物质就是没有生命吗？有物质才有生命，没有物质没有生命，但是有物质不一定有生命。人在的时候有物质有生命，人死了所有都存在，请问死的又是什么，那就是信息与能量。”

　　“第三，时间健康学。人的24小时是变化的，中午12点生命力最强，晚上12点生命力最差，死人最多，这叫子午规律。现代医学过于微观，过于个体的研究，不仅代表不了生命的真谛，也代表不了疾病的本质，所以医学一定要有整体观。”

　　“怎么当医生啊？第一层次叫求真务实，第二是善，第三是美，第四智能化，来了一个病人，检验科一转，哪个高就杀哪一个，哪一个指标代表哪个病，何况人家指标高一点是给你报信来了，两军相战不斩来使，我们医生天天斩来使。”

　　“医学治病要有指南，保险公司赔钱标准，我们拿来作为教条，要出问题，因为指南只能开展80%。比如成都的医生用指南治病怎么治得好呢？人家用指南治不好才找你，你用指南怎么治得好呢？全世界指南我也参加好几个，就十几个人在一起投票，全世界的病让十几个人投票，定出的指南让几十亿人都遵循，这是对的吗？这有问题。

　　“现在分科越来越细，好不好？好。但是回归不了整合要出问题。一个眼科有13个科，一个眼睛看一个可，给你分13个科，前方不管后方，后方不管前方。看一个医生瞎了，看13个医生瞎得更快。”

　　“医学缺发展观医将不准，医学缺医学观医将不顺，医学缺整合观医将不灵。通过它可以形成整体体系。精准医学不是通向健康世界的正确道路。未来的世界，一定是贵在整合，难在整合，赢在整合。”

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