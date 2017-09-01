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启新医疗迎来明星股东 其悬浮床产品填补国内空白

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2017-09-2439健康网
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　　9月23日，知名演员俞灏明、张晨光现身上海启新医疗的发布会现场。在启新医疗创始人、董事长伍晓晖及现场嘉宾、媒体朋友们见证下，成为公司的首批明星股东。


　　安徽启新医疗是高端烧烫伤治疗设备供应商，目前的核心产品是应用在烧伤科的医用悬浮床。根据资料显示，悬浮床是目前国际上医治大面积烧伤伤员最先进的医疗器械之一，通过让病人的身体与床面之间不直接接触，即使是全身95%面积重度烧伤，患者在不翻身的情况下，也能保证创面不受压，使用悬浮床既能大大缓解烧伤病人的痛苦，也使创面愈合时间大大缩短。不仅如此，悬浮床还能将空气压缩机产生的压缩空气制冷或加热，进而将“细沙”冷却或加热，从而就能将“床垫”温度控制设定温度。恰到好处的温度和干湿度，能清除悬浮气流中的湿气和患者伤口渗出的体液，能始终保持患者皮肤表面的干燥。从而防止创面感染。

　　作为国内涉及悬浮床技术研发和生产的公司，启新医疗的发展填补了国内关于悬浮床器械生产和研发的空白，公司自2012年成立至今，已发展成为国内最大的悬浮床生产企业。现阶段，启新医疗的悬浮床产品被包括长海医院、南京军区总医院、福建军区总医院等国内知名创伤外科医院所使用，国内市场占有率达80%，总销量世界行业排名第二。

　　发布会上，浙医大附属二院临床专家华海平医生，在现场为来宾讲解了悬浮床的作用原理。据介绍，悬浮床不仅对全身大面积烧伤救治发挥着极为重要的作用，在长期卧床营养不良容易导致褥疮的病人身上效果也非常明显。但由于医用悬浮床价格高昂，导致该项技术的应用与普及受到阻碍。启新医疗率先看到了市场的空间和未来发展的趋势，并深知随着中国进入老龄化社会，民用悬浮床同样存在蕴含着巨大的市场潜力。相较于医用悬浮床，民用床的价格更为亲民。据伍晓晖介绍，目前企业已拿到民用床的技术专利，下一步将朝着国内敬老院、养老院、离休所方向作进一步推广。

　　当天，参与活动的明星股东们在现场也表示了对医疗行业的关注，并畅谈自己对公司的想法。在明星入股企业的热潮中，关注医疗事业的明星们并不占多数。因拍戏事故曾导致重度烧伤的俞灏明在现场讲述了恢复期的真实经历，并坦言入股启新医疗，是千挑万选、多方考察的选择，为的是能用一己之力推广科学好用的医疗新产品，造福广大曾和他一样经历过病痛挫折的患者。

　　相比之下，张晨光更加关心民用床在老年群体当中的应用，他认为，推进医疗行业的发展、治疗技术的应用都将是造福大众的坚实力量，民用悬浮床的普及也将让更多人步入更加安稳的晚年生活。

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