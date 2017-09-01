脂老虎打造“人工智能+数字健康减脂”模式 进军千亿市场

核心提示：近年来肥胖人数不断上升。根据国家统计局和国界卫计委的数据显示，从1992年到2015年，我国的超重率从13％上升到30％，肥胖率从3％上升到12％。

根据日前发布在《柳叶刀》上的一项研究成果，中国的肥胖人口位居世界首位，拥有4320万名肥胖男性和4640万名肥胖女性，分别占全球的16.3%和12.4%。研究指出，肥胖患者并发冠心病、高血压的发生率为非肥胖者的5~10倍。此外，肥胖还会导致肌肉和骨骼病变，如关节炎、痛风等。除了带来身体上的病痛外，肥胖者还容易出现社交障碍，导致心理问题。

值得注意的是，近年来肥胖人数不断上升。根据国家统计局和国界卫计委的数据显示，从1992年到2015年，我国的超重率从13%上升到30%，肥胖率从3%上升到12%。

大健康市场巨大 千亿市场谁主沉浮

肥胖带来的各种疾病和社交障碍让肥胖患者苦不堪言，这也催生了各式各样帮助减肥的产品。然而减肥市场杂乱无章，大部分产品只能在短时间内让人减轻体重，体型虽看似瘦了，但实则减掉的大多不是脂肪。所以往往就会出现停用后便迅速反弹的现象。更有甚者，会严重损害健康。

尽管减肥药成为很多肥胖患者的首选，而减肥市场上的健康产品品质鱼龙混杂，更有部分网站非法销售假冒减肥产品，如去年年底和今年年初，湖南娄底和苏州就先后破获了假冒减肥药的案子，涉案金额超过1亿元，而这只是假冒产品的冰山一角。

通过任何一个搜索引擎查询“减肥”关键字，会看到满屏的减肥相关广告，其中不乏一些害人不浅的减肥方法。曾经在某一知名高校做过一项调查，关于对减肥的认知，结果仅有5%的高校生对肥胖的切实危害和减肥的原理有做过了解。而这5%的被调查者中，竟有9成是医学或从事医学相关专业的高材生。人们对于减肥知识的匮乏，是用再多钱财和五花八门的方式都不能弥补的。尽管近几年已有不少高校就已开先河，开设减肥专业课，如南京农业大学将“减肥”纳入必修课，并与学分挂钩。而这门学科只对超重学生开放，通过运动等方式来达到减肥的目的。虽然这一方式得到很多家长和社会业界肯定，但仍存在不同声音。有人认为，如果单在体重上做减法，而不在减肥认知方面做加法。反而只会把减肥课变成减肥营。

就在最近几年，人们逐渐从如何减肥到如何认识减肥进行思维转变。不仅是高校，很多企业也在这方面也做了很多努力。

随着《“健康中国2030”规划纲要》规划出台，大健康市场前景广阔，至2020年，中国整个健康产业的潜力将达10万亿元。而在大健康领域，科学体重管理方法的市场份额势必不能小觑。

数字健康减脂+人工智能 擦出大健康市场新火花

如此庞大的大健康市场蛋糕，让众多企业心生向往，谁能在这场竞争中笑到最后？

众所周知，引起肥胖的原因分别有物质代谢和内分泌功能的改变；脂肪细胞数目的增多与肥大 ；生活习惯；遗传因素和环境因素等。当前市场上大多数减肥产品在改变营养的摄入和代谢上下功夫。实际上，导致肥胖的原因不单一项，此外，由于不少减肥的人有社交障碍，在减肥过程中也倍感孤独，难以坚持，这也是很多肥胖患者减肥不成功的主要原因。

为了让健康管理更有交互性，不少国内的主流健康管理手机软件应运而生，随着人工智能的兴起，有企业也开始尝试将人工智能与减肥结合起来。

日前，浙江卫健科技基于慢性疾病管理推出了“人工智能+健康减脂技术的智能健康服务平台”——变啦，通过变啦APP软件，可以轻松连接清华同方与全国知名三甲医院联合研发的智能体脂秤，测量详细数据实时展示。此举在行业颇受关注。具有摩根斯坦利资本国际高级数据分析师背景的浙江卫健科技联合创始人兼CEO，脂老虎及变啦CEO林伟华，在接受39健康网编辑专访时表示，身边越来越多的人受到肥胖带来的各种慢病的困扰，为此，希望用自己擅长的数据建模与分析、数据以及机器学习去研究帮助肥胖人群解决这种困扰。

浙江卫健科技联合创始人兼CEO，脂老虎及变啦CEO林伟华

据悉，林伟华与其团队拥有移动健康、健康服务、健康产品、生物数据分析、人工智能和数据挖掘等领域丰富的经验。能够通过分析、研究和管理生命科学，为用户提供个性化管理健康的服务。

这种数字健康管理模式，将给大健康市场注入一股新生的力量。据了解，在脂老虎健康减脂管理闭环中的“变啦APP”拥有十大核心功能：一键上秤，健康报告，减脂计划，专业数据，追踪指导，客户管理，健康测试，代谢评估，健康食谱，变啦社区。通过线上线下相结合，服务功能更加强大，破解了现有健康手机软件功能简单、只做线上、个人数据测量手段单一（比如应用最多的是智能手环）等难题。只用10秒钟，它就能告诉您关于身体的多种参数体重、体脂率、BMI、身体年龄、身体状态指数、基础代谢率、蛋白质、水分、肌肉、骨骼肌、骨质、脂肪、内脏脂肪、体重等级。响应时间、计算时间快速、准确。截止2017年8月15日，脂老虎健康减脂技术2017年帮助了273544人减去脂肪1405148公斤，这些数据直接在变啦软件的后台直观呈现。

林伟华表示，未来在减肥市场上，脂老虎将专注对“互联网+”、大数据、移动智能等新兴信息技术的充分结合与创新，用数据化、数字化的方式找到一条解决慢病对人类健康威胁的正确道路。