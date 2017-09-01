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2.9亿美金收购加拿大Therapure Biomanufacturing 业务 三生制药布局全球生物制药产业

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2017-09-0339健康网
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　　9月3日，中国领先的生物制药公司三生制药（01530.HK）（下称“集团”）今天宣布：集团已和中信产业基金签订股东协议，双方同意成立合资公司并将其打造成一个全球化、综合全面、专注生物制药领域的合同开发及生产业务（CDMO）平台。合资公司于2017年9月1日和加拿大生物制药公司Therapure签订协议收购其TherapureBiomanfacturing的业务，收购金额为2.9亿美金。集团将召开上市公司股东大会获取股东批准完成此收购项目。

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　　通过该平台帮助集团产品在北美上市，从而将集团的生物制药业务拓展至北美。通过该业务在北美的开展，也将在未来创造更多与全球生物制药公司接洽、获得创新产品许可及寻求不同战略合作的机会，以进一步扩大现有产品组合，加快集团立足北美乃至全球市场的步伐。同时，通过该平台的运作，可为集团财务并表贡献收入和利润，帮助集团通过CDMO的业务模式充分发挥自身产能潜力和开发能力的优势，提高整体经营效益。

　　三生制药集团董事长娄竞博士表示：“此次收购是我们实现全球生物制药业务战略布局的重要里程碑，为公司添置了高素质的加拿大资产及管理团队，为打造当地的高增长业务平台奠定了坚实的基础。通过收购，本次预计会有340余名在北美专注生物制药领域的资深经营管理、市场开拓、研发和生产人员加入三生制药集团的大家庭，为三生制药集团储备人才并走向国际化迈出重要和坚实的一步。”

　　娄竞博士进一步指出：“同时，该项收购将有效整合集团领先的哺乳动物细胞培养能力，与Therapure业务所需要的下游提纯及在转基因和人血浆来源的生物制品方面的丰富专业技能。通过全球化的业务平台，进一步利用集团旗下三生国健38，000升产能、Sirton的产能和服务能力与加拿大公司业务相结合，创造巨大的运营和盈利的协同效应。这都将加速三生制药集团国际化进程，加快全球范围创新成果的转化与应用，更重要的是未来可以造福更多患者！”

　　三生制药是中国领先的生物制药公司，其核心竞争优势包括创新的研发能力、先进的生产工艺、严格的产品质量控制及稳固的市场领导地位。集团致力于成为立足中国、全球领先的生物制药公司。自2014年收购意大利合约药品生产商Sirton以来，作为全球扩张计划的一部分，集团一直在积极寻求发展潜力巨大且与集团现有业务互补的海外目标公司。集团拟通过战略合作及收购，增强其全球影响力和生物制药技术实力，并在生物制药行业中充分利用现有的CDMO能力为股东创造更大价值。

　　Therapure公司成立于2008年，坐落于加拿大安大略省，距多伦多机场仅有15分钟车程，毗邻波士顿，新泽西，加州等北美领先的生物医药圈，具有得天独厚的地理优势。公司为治疗性蛋白的研发和生产提供一系列服务，包括：技术转移与流程开发，分析开发与测试，工艺放大与cGMP生产，无菌灌装和冻干等，该公司的药品生产线拥有美国、加拿大和欧盟生物药品cGMP生产资质。完成收购交割后，合资公司将留用Therapure 的原管理团队，并聘任其管理相关合资及收购的CDMO业务。

　　Therapure总裁兼首席执行官Mr. NickGreen表示： “本次收购激动人心，通过三生和Therapure的业务整合，必将为未来带来新的增长点。同时也为服务现有和未来客户提供了创新和强大的支持。”

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