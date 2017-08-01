核心提示：利伐沙班动脉剂量2．5 mg一天两次加阿司匹林100mg一天一次的联合疗法较单用阿司匹林而言史无前例地显著降低慢性冠状动脉疾病（CAD）或外周动脉疾病（PAD）患者卒中相对风险42％，降低心血管死亡风险22％。该疗法还降低心脏病发作风险达14％，但这一结果没有显示出显著的统计学差异。

利伐沙班III期临床研究COMPASS显示重大突破：利伐沙班动脉剂量2.5 mg一天两次加阿司匹林100mg一天一次的联合疗法较单用阿司匹林而言史无前例地显著降低慢性冠状动脉疾病（CAD）或外周动脉疾病（PAD）患者卒中相对风险42%，降低心血管死亡风险22%。该疗法还降低心脏病发作风险达14%，但这一结果没有显示出显著的统计学差异。联合疗法在临床净获益方面大幅提高20%，这是在权衡其在降低卒中、心血管死亡和心脏病方面的疗效与发生最严重出血事件可能性后得出的结论。出血率低，尽管大出血增加，但显而易见的是颅内出血或致死性出血没有显著增加。而且很重要的是，外周动脉疾病患者群中，主要肢体不良事件和血管因素导致的主要截肢事件显著降低。

心血管疾病（包括冠状动脉疾病和外周动脉疾病）每年导致1770万死亡，占全球总死亡人数的31%。另外，患有心血管疾病的患者生命预期降低超过7年。冠状动脉疾病和外周动脉疾病是由动脉粥样硬化引起，是一种慢性进展性疾病，表现为动脉血管壁上不断累积斑块。罹患这种疾病的患者有发生血栓性事件的风险，可能导致残疾、截肢和死亡。

冠状动脉疾病和外周动脉疾病一直是主要的公众健康负担。尽管按照指南的推荐常规给予抗血小板治疗，事件发生率仍然很高，COMPASS研究是这一领域的突破，利伐沙班是唯一一个在稳定慢性冠状动脉疾病或外周动脉疾病的患者中考察心血管疾病二级预防的非维生素K拮抗剂类口服抗凝药。

拜耳在心血管领域具有悠久成功的传承，COMPASS研究也是迄今为止利伐沙班最大的研究，全球共有27395名患者参加。在全球超过30个国家的600多个研究中心实施。因显示出压倒性的有效性优势而先于计划提前约一年予以终止。