三生制药2017年上半年保持强劲增长 营收同比涨幅30.8%

8月28日，中国领先的生物制药公司三生制药（01530.HK) 今天公布的2017年中期业绩显示：三生制药集团（以下简称“集团”）在2017年上半年实现强劲增长，整体运营保持良好；同时，集团未来将继续专注开发创新的生物制药产品，为患者带来多种治疗方案。

财报数据显示：2017年上半年，集团实现营业收入人民币约17.07亿元，比去年同期增长30.8%；EBITDA人民币约6.53亿元，比去年同期增长33.2%；净利润人民币约3.90亿元，比去年同期增长34.3%。

核心产品保持市场领先

2017年上半年，集团4种核心产品特比澳、益赛普、益比奥和赛博尔均持续保持中国市场的领导地位。根据IMS数据，用于治疗血小板减少症的特比澳作为当今全球唯一商业化的重组人血小板生成素产品，在2017年上半年的市场份额增至45.8%；用于治疗类风湿性关节炎、强直性脊柱炎及银屑病的益赛普占中国市场58.6%的份额；集团两种重组人促红素产品益比奥和赛博尔，则占EPO市场份额的42.4%。

在2017年公布的最新版《国家医保目录》中，集团的三种产品：益赛普、特比澳及芪明颗粒均被纳入该目录，加上2000年益比奥已纳入《国家医保目录》，这都将有利于上述产品向更多医院渗透，满足更多患者的医疗需求，并为患者提供可负担的高品质药品。

此外，随着2017年7月1日起胰岛素产品优泌林合并入集团，集团预期从阿斯利康和礼来中国获得许可的糖尿病产品未来有望成为其核心产品。

“和阿斯利康以及礼来中国的合作，有助于我们开拓产品线并进入到糖尿病这一重大慢病领域，同时也进一步肯定了三生制药集团是全球领先医药公司的最佳合作伙伴，并为日后开展战略合作奠定基础。”三生制药集团董事长娄竞博士表示。

在研产品覆盖五大领域

生物技术革命为全球医药市场带来了全新的视角，接连不断的重磅生物新药的上市改变了传统的竞争格局。三生制药集团致力于创新产品的研究与开发。集团研发中心涵盖多个生物制药产品研发平台：包括抗体发现和抗体工程，分子克隆和基因表达，细胞株建构与前期工艺开发，临床前与临床试验的设计及管理，大规模生产工艺开发以及质量控制和保证的分析工艺开发等。集团在研发哺乳动物细胞表达、细菌表达及化学合成药品方面均富有深厚经验。

截至2017年7月31日，集团有25种在研产品，覆盖肿瘤科、自身免疫性疾病及其他疾病、肾科、代谢及皮肤科等五大领域，其中有16种为国家一类新药。集团拥有9项肿瘤科在研产品（其中7项为单克隆抗体）；9种在研产品（包括新适应症）针对自身免疫疾病（包括类风湿性关节炎）及其他疾病，例如顽固性痛风及老年性黄斑变性；3种肾科在研产品，包括下一代红细胞生成刺激剂；2种针对2型糖尿病的代谢类在研产品；及2种皮肤科在研产品。

三生制药集团首席科学官朱祯平博士表示：“我们的研发团队由众多在制药行业里经验丰富的科学家组成，正致力于研发针对危害人类健康重大疾病的创新药物，努力加快临床开发进度，寻求安全有效的突破性疗法，以填补目前患者巨大的未被满足的医疗需求。”

专注开发领先的生物产品

展望未来，作为中国领先的生物制药公司，三生制药集团将继续巩固其在生物制药领域研发、生产及营销的优势，持续强化公司的核心竞争力。

集团将聚焦主要治疗领域，专注开发领先的生物产品，包括第二代重组人促红素产品NuPIAO、抗肿瘤坏死因子ɑ单克隆抗体产品SSS07、用于治疗顽固性痛风的Pegsiticase、用于抗肿瘤的抗表皮生长因子受体抗体602、益赛普的预充式注射剂及其他单克隆抗体产品，并充分整合集团内多个研发部门及平台，以促进核心治疗领域的生物产品的开发，从而为患者带来多种治疗方案。

集团拥有约38，000升产能的单克隆抗体设施、哺乳动物细胞、细菌及小分子生产设施，该生产能力协同集团现有的CDMO（合同开发与生产）资产，将助力集团打造可盈利的CDMO业务。

此外，集团还将持续选择性地寻找并购及合作机会，以丰富现有产品组合及在研产品，从而提供长远增长动力。同时，集团正在新的国家注册现有产品，以及在高度监管市场通过创新或生物类似药的审批途径来注册新产品，从而进一步拓展国际销售业务。

娄竞博士表示：“三生制药将以医药研发创新为本，继续朝着国际化的发展路径前进。未来，公司将持续努力与世界顶尖企业并肩发展，稳固基础，加速成长，增强三生制药品牌影响力，为促进中国未来生物制药行业与世界一流水平的接轨而努力。”