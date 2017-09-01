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人工智能概念汹涌而来 器械专家：这5个领域最成熟

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2017-09-0339健康网
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　　无论是医疗，还是器械，或是零售，“人工智能”绝对算是2017年的头号热门词汇，预防、诊断、治疗、营销……似乎无所不能，然而概念之后必然存在泡沫，哪些领域最成熟？哪些“人工智能”才是真的智能？“智能”的边界又在哪里？

　　9月1日，由中国医药工业信息中心主办、39健康网全程媒体支持的2017中国医疗器械产业发展论坛在成都召开，上海医疗器械行业协会副秘书长、上海医疗器械股份有限公司总工程师王云龙受邀做了题为《人工智能-医疗器械技术发展的趋势》的主题演讲，就人工智能在器械领域的实际应用进行了简要概述。

　　王云龙认为，中国医疗器械市场发展潜力巨大，而人工智能凭借其强大的数据采集能力、计算能力、学习能力对于医疗器械发展将注入新动力，尤其是人工智能进入深度学习时代后，将在医疗领域发挥巨大作用，尤其是医疗机器人、智能药物研发、智能诊疗、智能影像识别、智能健康管理5大领域。

　　第一，医疗机器人领域。

　　王云龙以达芬奇机器人为例，在接受顶级外科医师的培训后，手术机器人在提升细节操作的准确性，降低医生手术强度上作用巨大；而新型的外骨骼机器人等服务型机器人的陆续出现，有望为老年人、中风患者解决行动难题。

　　第二，智能药物研发。

　　当前，随着药物大发现时代的结束，单个药物研发成本不断上升，国际通行认可的研发成本单药在10-15亿美金之间，而通过人工智能，通过虚拟药物筛选过程，对于不同待选化合物的药效进行海量模拟，可以极大缩短化合物的筛选时间；而强大的计算能力对于基因领域的研究来说，更是指数级的速度提升；

　　第三，智能诊断。

　　随着沃森医生的广泛应用及国内众多智能影像平台的出现，智能诊断成为了当前人工智能在医疗领域最为成熟的应用。王文龙表示，人工智能已经进入深度学习时代，具备初步诊断功能和推理能力，未来还将具备主动学习能力，尽管很多方面仍有不足，但对于提升偏远地区诊疗水平意义十分重大。

　　第四，智能影像识别系统。

　　王云龙认为，图像识别，图像对比等临床需求是对于人工智能应用最为友好的领域，不仅将读片时间从分钟压缩到秒，且准确率大大提升，能够辨读出最为微小的信息点，从而给出比人工更为准确的判断。

　　第五，健康管理，如基于流行病学的风险管控，以及移动医疗管控。

　　随着中国老龄化进程的加快，慢病的日益高发，无论是医疗机构，还是政府部门，对于健康管理的需求迅猛增长，通过关口前移，尽可能减小医疗卫生开支迫在眉睫，然而，庞杂纷乱的患者标签，海量的患者数据，并不充裕的医生人手，如果没有人工智能系统辅助，所谓的健康管理必然失败。

　　王云龙提醒，从2006年国务院专门发出针对医疗大数据应用和发展的文件开始，17年10月，17年1月，国务院和卫计委关于健康辅助器械不断提出支持政策，2017年，国务院又专门发布了新一代人工智能发展规划，在新的治疗手段，手术机器人、智能辅助、可穿戴设备、人工智能的影像设备、病理分析、医药监管、流行病学调查等多个方面给予鼓励，相关企业应认真研读政策，紧跟政策趋势，获得政府支持。

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