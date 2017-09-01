6位大佬，用2句话展望医药行业未来五年

9月2日，由中国医药工业信息中心主办、39健康网全程战略支持的2017年（第34届）全国医药工业信息年会暨2016年度中国医药工业百强榜单发布大会在成都召开，扬子江、三生、东北制药等诸多药企大佬云集，并在圆桌论坛环节对中国医药行业所面临的机遇与挑战进行展望。
扬子江药业集团董事长徐镜人：我们医药人要敢于攻坚克难，把创新和我们市场一起抓好，把质量和品牌一起抓好，未来中国医药发展前景是无可怀疑的，肯定是好的。
沈阳三生制药董事长娄竞：中国未来五年从体量来说是最大的市场，创新战略等于人才战略，人是最重要的。
东北制药集团董事长魏海军：问题不可怕，有了问题才有前进的方向，未来中国医药产业非常可喜，大有希望。
山东罗欣药业集团执行董事长刘振腾：未来五年的话，是中国医药市场整合最关键的时期，对标美国去看，市场是中国的两到三倍，医药企业数量只有几百家，可能五百多家左右，希望中国医药企业在未来整合时期能够加强合作，实现高度的集中度，给国民带来优质的产品，这是最大的希望。
默沙东（中国）投资有限公司董事总经理张诚：借用狄更斯在《双城记》里开头那句话——这是最好的时代，这是最坏的时代。最好的时代，中国市场前景很大、很光明。最坏的时代，如果企业转型过程中固步自封，不能勇敢走出过去的舒适圈，将可能会被市场淘汰。
北京泰德制药总经理孔泰：医药行业发展会引领中国医药经济跨越式发展走向世界。
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