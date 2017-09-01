2017版医保目录的好与不好 发改委领导这么说

2017年9月1日-4日，由中国医药工业信息主办的2017年（第34届）全国医药工业信息年会暨2016年度中国医药工业百强榜单发布大会在成都召开，近千名全国医药企业管理者及医药行业从业者与会，就诸多一致性评价、医药供应保障、新药研发等诸多热点展开激烈讨论。

作为今年医药行业的头号关注焦点，医保目录的调整牵动所有从业者的心，此次大会上，来自发改委的领导也现场对于医保目录所取得的成绩与不足进行了阐述，具体内容如下。

进步：

1、目录范围扩大，品种增加至2571种，增幅17.1%；

2、结构更加合理，中西药、治疗用药、儿童用药均有涉猎；

3、用药水平提升，靶向药、罕见病药、重大疾病用药；

4、大力支持创新，创新药、重大科技专项诸多采用；

5、限定支付调整，采用公认的评价、治疗指南、费用因素；

6、价格谈判支付，36种药品谈判成功，平均降幅44%；

不足：

1、部分细节尚需完善；

2、标准化尚有不足；

3、可信的客观证据比较缺乏；

4、程序正义与结果科学合理性待考；