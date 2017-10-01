世界镇痛日“疼痛管理健康科普行”公益活动在京启动

核心提示：北京启动会当天下午，首场“疼痛管理健康科普行”地方活动——专家义诊活动已经在甘肃省中医院、西安交通大学附属第一医院、江西省中医学院附属医院同步开展，在未来的1个月内将深入上海、广州、南京、天津、济南、武汉等十多个城市的三甲医院及城市社区开展专家义诊及健康科普讲座，让全国各地区的疼痛患者及中老年人都能参与到此次“疼痛管理健康科普行”的活动中来。

2017年10月11日，世界镇痛日来临之际，由中国医师协会医学科普分会主办、西藏奇正藏药股份有限公司协办的大型公益活动“疼痛管理健康科普行”启动仪式在京举行。中国医师协会医学科普分会会长郭树彬、中华医学会疼痛分会主任委员/天坛医院疼痛科主任刘延青、中华中医药学会骨伤分会主任委员/望京医院院长朱立国、中国中医药研究促进会骨伤科分会会长/中国中医科学院望京医院骨关节科主任陈卫衡、中华中医药学会风湿分会主任委员/广安门医院风湿科主任姜泉、西藏奇正藏药股份有限公司总裁刘凯列及众多业内专家和权威媒体出席了本次启动仪式，并围绕中老年人慢性疼痛疾病现状和疼痛规范化管理解决方案展开了深入探讨。

“疼痛规范化管理指南”在京发布

国际疼痛学会从2004年开始，将每年的10月11日定为“世界镇痛日”。疼痛管理、治疗不仅需要医生指导，在日常生活中的疼痛自我药疗、预防、康复也非常重要。中华医学会疼痛学分会提出，每年十月的第三周为“中国镇痛周”，提倡在医院和药店配合举办相应的科普教育宣传活动及疼痛医学咨询、医疗服务项目等。

中国医师协会医学科普分会会长郭树彬

中国医师协会医学科普分会郭会长表示：“本次公益项目启动会正值2017年 “中国镇痛周”，为了更好的让社会群众树立科学的疼痛管理意识，由中国医师协会医学科普分会主办，西藏奇正藏药股份有限公司承办的《疼痛管理健康科普行》公益活动联合推出了“疼痛规范化管理“三步曲。第一步：预防，即在慢性疼痛病症还未发生时建立疼痛管理意识，通过规范日常的生活习惯，避免出现慢性骨骼肌肉疼痛的病症。第二步：治疗，初期出现症状时需要重视，及时就医，根据医嘱分辨病因对症治疗，且重视慢性疼痛带来的危害，正确达到治疗目的。如遇反复发作的疼痛病症，可根据以往的治疗经验及时进行院外自我药疗，保证第一时间控制慢性疼痛病症的发展。第三步：康复，在慢性疼痛病情得到控制后需要进一步观察，做好日常防治工作，避免疼痛反复发生或者加重。本项公益活动于10月11日在北京启动，并在镇痛周之际深入到北京、上海、济南、南京、天津、杭州、西安、武汉、重庆、兰州、广州等11个城市进行专家义诊及健康科普讲座，旨在通过公益科普的教育方式，以医院及连锁药店为渠道、地方媒体为平台，向大众宣传疼痛规范化管理的概念，引起社会重视。同时，通过专家传播骨骼肌肉疼痛防治专业知识，引导公众树立正确的慢性疼痛防治理念，提高患者生活质量。”

疼痛管理意识薄弱需树立正确认知

目前，慢性疼痛已成为危害我国人民健康的主要疾病之一，多年来发病率呈上升趋势。据调查显示我国慢性疼痛患者已超过3亿，而且每年还以1000-2000万速度增加。但面对疼痛，由于对疼痛发病原因、疼痛种类等认知不足，多数患者选择忍痛，不愿意接受药物治疗。数据显示，82%以上调研对象不知道急性疼痛和慢性疼痛的区别；约73%以上调研对象不知道急性疼痛会转变为慢性疼痛，导致了不少疼痛患者在选择镇痛方法时比较盲目，结果有可能适得其反，严重影响患者及家人的生活质量。因此，加强群众对慢性疼痛的认识、预防和治疗工作刻不容缓。

西藏奇正藏药股份有限公司总裁刘凯列

启动仪式上，西藏奇正藏药股份有限公司总裁刘凯列先生说到：“广大群众可以从学会疼痛规范化管理入手，正确认识慢性疼痛，积极配合治疗。一些反复发作的慢性疼痛患者，应及早形成自我药疗的意识，进一步降低慢性疼痛的发病率。只有辨清疼痛原因并采用科学合理的镇痛方法，才能有效避免疼痛带来的不良影响。作为中国骨骼肌肉疼痛治疗领域的知名品牌，奇正消痛家族始终关注着中老年疼痛患者的身心健康，多年来一直致力于为公众提供高质量的疼痛解决方案，并在每年的“中国镇痛周”都会举办相应的科普宣教活动。本次作为《疼痛管理健康科普行》公益活动的协办方将会积极响应国家号召，帮助协会共同推进疼痛规范化管理的落实，让更多的中老年人及慢性疼痛患者改善现状，获得更好的生活状态。”

与此同时，刘凯列先生还表示：“作为品牌方，我们很荣幸能够成为《疼痛管理健康科普行》公益活动的一份子，贡献一份力量。在之后的日子里，我们将积极配合主办方走向全国，将公益科普的脚步不断延续下去。”

中老年人是科普疼痛规范化管理的首要人群

随着老龄人口的增多和生活节奏的加快， 65岁以上的老年人群中约80％患者至少有一种慢性疾病，较其他年龄段的人群更易产生疼痛；颈、肩、腰、背等部位劳损、骨关节炎、类风湿关节炎是中老年人常见的骨骼肌肉疼痛病症。

中华医学会疼痛分会主任委员/天坛医院疼痛科主任刘延青

中华医学会疼痛分会主任委员、天坛医院疼痛科刘延青主任表示：“颈、肩、腰、背等部位劳损导致的慢性疼痛，除了因为年龄增大导致身体机能退化之外，长期不良姿势也是加重身体负担，导致骨骼肌肉劳损的诱因之一。常用的治疗方法有药物治疗和非药物治疗两种。药物治疗时，要合理用药，口服镇痛药联合外用贴剂治疗可取得满意疗效。近来观察，奇正消痛贴是非常有效的治疗方法。”

中华中医药学会风湿分会主任委员/广安门医院风湿科主任姜泉

而中华中医药学会风湿分会主任委员、广安门医院风湿科姜泉主任在关于风湿性疾病的探讨内容中也提到：“凡是引起骨、关节、肌肉疼痛的疾病皆可归属为风湿病，其中多数为自身免疫性疾病，尤其是类风湿关节炎好发生于中年女性，关节肿痛反复发作，致残率高，常被称为是“不死的癌症”，很多患者听信于所谓“秘方”、“特效药”来治病，导致病情加重，因此早期诊断、规范化治疗是减少残疾的关键。研究表明寒冷、潮湿、疲劳、季节交替都会引发或加重关节疼痛，中医很多外治方法如关节贴敷等可迅速减轻局部疼痛，但要在医生指导下用药，切不可随意选择活络油、药酒及提高免疫力的保健品等，平素要改善不良生活习惯、适度锻炼、注意保暖，规范治疗，才能使病情保持长期缓解状态。”

中华中医药学会骨伤分会主任委员/望京医院院长朱立国

对于骨科患者来说，慢性疼痛普遍存在，中老年人骨关节炎最为常见，主要症状为关节疼痛，关节僵硬等。在治疗骨性关节炎时，应以减轻或消除疼痛、矫正畸形、改善或恢复关节功能为治疗目标。中华中医药学会骨伤分会主任委员、望京医院院长朱立国发言时表示：“在治疗骨科疼痛时，应从五方面入手。重视患者的健康宣教、选择合理的疼痛评估、尽早治疗疼痛、提倡多模式镇痛及注重个体化镇痛。根据病人实际情况，可选择外用止痛药，如消痛贴膏，或口服止痛药缓解疼痛。”

启动仪式

演讲环节结束后，各位与会专家、奇正藏药领导及特别嘉宾上台，共同携手开启了启动仪式装置，屏幕上显示着本次《疼痛管理健康科普行》公益活动由北京出发辐射至中国11个地方城市，预示着让全国更多患者及中老年人科学了解疼痛、面对疼痛、合理管理疼痛的美好愿景。

据悉，北京启动会当天下午，首场“疼痛管理健康科普行”地方活动——专家义诊活动已经在甘肃省中医院、西安交通大学附属第一医院、江西省中医学院附属医院同步开展，在未来的1个月内将深入上海、广州、南京、天津、济南、武汉等十多个城市的三甲医院及城市社区开展专家义诊及健康科普讲座，让全国各地区的疼痛患者及中老年人都能参与到此次“疼痛管理健康科普行”的活动中来。