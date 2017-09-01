2017中国传统医药国际合作论坛在澳门召开

核心提示：由澳门特别行政区政府、国家中医药管理局主办，粤澳合作中医药科技産业园（下称：産业园）承办的“2017中国（澳门）传统医药国际合作论坛”于9月27日在澳门召开。

由澳门特别行政区政府、国家中医药管理局主办，粤澳合作中医药科技産业园（下称：産业园）承办的“2017中国（澳门）传统医药国际合作论坛”于9月27日在澳门召开。开幕式上，澳门特别行政区政府行政长官崔世安、全国政协副主席何厚铧等主礼嘉宾共同啓动论坛开幕式暨産业园公共服务平台落成仪式。

2017中国（澳门）传统医药国际合作论坛开幕仪式



此外，澳门特别行政区政府经济财政司司长梁维特爲産业园专家顾问委员会首席顾问颁授聘书，国家中医药管理局局长王国强授予産业园“中医药産品海外注册公共服务平台（横琴）”，产业园与13家国内外行业机构、重点企业、科研机构签署了项目合作及入园协议。

嘉宾云集共享盛会

出席本次论坛开幕式的主礼嘉宾还有国家中医药管理局局长王国强，国务院港澳事务办公室副主任黄柳权，中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任姚坚，外交部驻澳门特别行政区特派员公署署理特派员王冬，原莫桑比克卫生部副部长、莫桑比克马普多中央医院院长Mouzinho Saíde，四川省人民政府副省长杨兴平，澳门特别行政区政府经济财政司司长梁维特，国家食品药品监督管理总局代表--药化注册司司长王立丰，産业园专家顾问委员会代表、原国家食品药品监督管理局局长邵明立，原欧盟药典植物药委员会主席、德国药典植物药委员会主席Gerhard Franz，欧洲中医基金会副主席Ramòn Maria Calduch，珠海市市委常委、副市长祝青桥，澳门特别行政区政府经济财政司司长办公室顾问、粤澳中医药科技産业园开发有限公司董事长吕红等共15位。

为期两天的“中国（澳门）传统医药国际合作论坛” 以“传承、创新、国际化”爲主题，吸引了澳门、内地、欧盟、东盟及葡语系国家的行业监管机构权威人士、研发机构专家学者及名优企业高管等约600人出席，与会嘉宾将紧密围绕与“传统医药、健康産业、国际合作”相关的政策、技术、市场发展策略等方向进行交流探讨，旨在结合国家“一带一路”的发展战略，澳门“一个中心，一个平台＂的国际地位，充分发挥産业园作爲“中医药産业与文化一带一路国际窗口”的平台作用，促进国家传统医药産业的国际合作。

开幕仪式上，王国强局长、梁维特司长、王立丰司长在致辞中对本次论坛对推动传统医药産业国际合作所发挥的重要作用给予了肯定，搭建了澳门、内地与欧盟、东盟、葡语系各国在传统医药国际化发展方面的沟通桥梁，期望产业园进一步推动澳门中医药产业发展，结合国家中医药的现代化、标准化和国际化发展战略，为促进澳门经济适度多元化发展作出贡献。

随后，各位主礼嘉宾共同啓动本次论坛开幕式暨产业园公共服务平台落成仪式。吕红董事长通过现场视频演示，详细介绍了産业园今年9月落成幷投入使用的公共服务平台情况，让现场嘉宾对産业园的科研总部大楼、研发检测大楼、GMP中试生产大楼等7个平台项目功能及运行情况有了更深入的了解。

签约合作成果颇丰

在各位主礼嘉宾的见证下，産业园还举行了专家顾问聘任、重点项目授牌及入园签约仪式。梁维特司长、吕红董事长向原欧盟药典植物药委员会主席、德国药典植物药委员会主席Gerhard Franz教授及广东省中医院荣誉院长吕玉波代表颁授了産业园专家顾问委员会首席顾问聘书。截至目前，産业园专家顾问委员会成员已集聚15名海内外行业权威人士，将共同爲産业园的项目推进提供重要的技术支持及政策指导。

此外，産业园还举行了国家中医药管理局“中医药産品海外注册公共服务平台（横琴）”的授牌入驻仪式，幷与英国天祥集团、北京大学天然药物与仿生药物国家重点实验室、澳门大学中药质量研究国家重点实验室、欧洲中医基金会、广东省中医院、成都中医药大学、葡萄牙里斯本大学药学院、盈科瑞（横琴）药物研究院有限公司等13家名优企业、行业协会、科研机构分别签订了项目合作及入园协议。此次多家重点项目合作及入驻园区，标志着産业园通过搭建优势平台促进项目集聚的工作已初见成效。

专家荟萃共商合作

论坛主旨报告共邀请了16位来自中国、美国、莫桑比克、德国、新加坡、荷兰的海内外专家学者，围绕国际化发展环境与合作、国际化现状与政策趋势、中医药科技创新与産业升级三大主题进行专题演讲，针对传统医药发展面临的政策、市场、技术方面热点问题进行探讨，增进国际传统医药业内的交流与互信，从而为中医药国际化、现代化发展营造良好的国际合作环境。

28日，産业园将举行两场圆桌论坛及一场投融资论坛。圆桌论坛将以中医药産业规范化发展与大品种培育、传统医药现代化新药设计与国际化合作发展路径选择爲主题，邀请与会的各国专家进行交流探讨。投融资论坛以中医药企业的投融资环境分析、投资策略与中药企业的海外幷购爲主题，邀请投资机构高管进行经验分享。此外，论坛还将举行项目路演，由行业专家和投资机构进行现场点评，为投融资双方搭建项目合作机会。