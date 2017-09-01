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中医药的海外之路：道路曲折 前景向好

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2017-09-2939健康网
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核心提示：天士力丹参滴丸的FDA之路让业界很多人又将眼光聚焦在中医药的海外发展道路上。随着《中华人民共和国中医药法》的颁布以及健康中国2030的实施，中医药在国内的发展迎来了前所未有的利好环境。与此同时，很多企业也把眼光投向了海外，中医药的海外之路是一片坦途还是荆棘密布？

　　天士力丹参滴丸的FDA之路让业界很多人又将眼光聚焦在中医药的海外发展道路上。随着《中华人民共和国中医药法》的颁布以及健康中国2030的实施，中医药在国内的发展迎来了前所未有的利好环境。与此同时，很多企业也把眼光投向了海外，中医药的海外之路是一片坦途还是荆棘密布？

　　在2017中国（澳门）传统医药国际合作论坛北京振东药物研究院副院长秦文杰在接受39健康网等媒体采访表示，中医药的国际化道路目前仍比较艰辛，建议想“走出去”的药企“科研先行”。

　　目前，中医药在欧美主流市场仍不被认可。在美国、加拿大、澳大利亚、德国等国，虽然有中医诊所，但以针灸、推拿、按摩理疗为主，并且接受者大部分为华裔人群，西方人很少。截至目前，德国政府卫生部门和法规没有正式承认中医的地位，此外，在美国市场，中成药的身份只能是“膳食补充剂”而不是“药”。但可喜的是，在某些国家地区在对待中医药的态度已经逐渐改善，据悉，澳大利亚已通过立法的方式承认中医的合法性。

　　在东南亚地区，中医药被接受的程度较高。在越南、泰国、印尼均有中医师，在这些地区中医药已经合法。但大多数中医师为针灸师，中成药多数从中国进口，但与本土医药产业相比，占比仍然不大。

　　可见，在欧美等经济发达区域，中医药的合法地位有待进一步提升，而在接受程度略高的东南亚地区，中医药市场仍待进一步开发。

　　秦文杰认为，目前中药以药品身份进入欧美市场，所耗费的周期长、费用高，在美国市场，至今没有一个中药产品以药品身份进入市场。如复方丹参滴丸在1997年通过IND申请，如今III期临床已结束，仍未获准上市，耗时20年。康莱特注射液于1999年提交IND申请目前处于筹备临床III期。

　　在欧盟市场，尽管已有三款中药产品以药品身份进入，分别为：地奥心血康、丹参胶囊板蓝根颗粒，据悉，地奥新血康于2012年4月进入欧盟市场，但如今市场尚未形成规模。

　　中医药的海外道路长且险阻，秦文杰建议，国内中药企业想走出国门，需“科研先行”让国外科学家了解、喜欢、接受中药，才能更好的发展中医药的海外市场，此外，秦文杰认为还需要重视中医药人才的培养。


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