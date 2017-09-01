中国临床肿瘤学会(CSCO)首个胃癌专家委员会正式成立首届胃癌高峰论坛同期召开

核心提示：2017 年 9 月 2 日，由 CSCO 胃癌专家委员会和广东省抗癌协会胃癌专业委员会主办、中山大学附属肿瘤医院和广东省人民医院联合承办、赛诺菲中国提供支持的中国临床肿瘤学会（CSCO）胃癌专家委员会成立大会暨首届 CSCO 胃癌高峰论坛于今日在广州举办。CSCO 胃癌专家委员会主任委员、中山大学肿瘤防治中心院长徐瑞华教授、CSCO 秘书长李进教授、CSCO 胃癌专委会副主任委员周志伟教授及国内胃癌领域权威专家共同参会。

2017 年 9 月 2 日，由 CSCO 胃癌专家委员会和广东省抗癌协会胃癌专业委员会主办、中山大学附属肿瘤医院和广东省人民医院联合承办、赛诺菲中国提供支持的中国临床肿瘤学会(CSCO)胃癌专家委员会成立大会暨首届 CSCO 胃癌高峰论坛于今日在广州举办。CSCO 胃癌专家委员会主任委员、中山大学肿瘤防治中心院长徐瑞华教授、CSCO 秘书长李进教授、CSCO 胃癌专委会副主任委员周志伟教授及国内胃癌领域权威专家共同参会。作为 CSCO 首个针对胃癌领域的专家委员会，专委会的成立将帮助胃癌患者得到更多临床获益，促进中国胃癌诊治水平的整体发展。搭建科学有效专业交流平台，为胃癌诊疗规范化提供专业指导。

胃癌是最常见的恶性肿瘤之一，中国胃癌每年新发现病例约为 68 万例，占全球发病总数的一半左右， 死亡例数约占世界 50% 。中国大部分胃癌患者确诊时，病情已经进入中晚期;患者存活超过 5 年的机会低于 30% ;因此，提升患者 5 年生存率是中国胃癌研究和临床治疗的关键目标。“这部分患者手术切除率低，且术后复发的晚期案例在临床上十分常见，他们迫切需要更为有效的药物和治疗方案来延长生命。”CSCO 秘书长李进教授表示：“作为胃癌非手术综合治疗的主要措施，肿瘤内科化学治疗具有确定的疗效，能够帮助患者缓解症状、改善生活质量 。”

近 10 年来，晚期胃癌的治疗模式策略不断变化，但化疗仍被认为是晚期胃癌治疗的基石。CSCO 胃癌专委会副主任委员周志伟教授强调：“随着化疗技术的不断提升，临床医生可根据患者的身体情况及预期的获益风险比制定个体化方案，更可通过定期随访和全方位护理帮助患者顺利完成治疗。这其中，规范化的诊疗流程和化疗治疗方案就成为核心要素。”

CSCO 胃癌专家委员会主任委员、中山大学肿瘤防治中心院长徐瑞华教授介绍道：“中国抗癌协会临床肿瘤学协作专业委员会(简称 CSCO)胃癌专家委员会的成立，在专业学术组织建设层面，为我国胃癌领域的专业医生建立了一个科学有效的交流平台，以推动国内胃癌治疗规范化发展、有效提升国内专家对于胃癌的诊疗水平。”

首批成员由 40 家医院的 50 位专家组成，专家委员会的发起和成立，是为了通过加强多学科合作，促进国际交流，广泛开展相关临床研究，累积循证医学证据，用以提升临床中国胃癌诊疗效果、推动胃癌临床诊治水平发展，为我国胃癌患者提供更加广泛的获益。不仅如此，在专家委员会框架下，未来将通过实施多个覆盖国内及国际患者的临床研究，获取一手循证数据，支持药物更为安全、合理的应用。集合优势资源，开辟胃癌治疗发展新空间

以“协作创新、引领未来”为主题的首届 CSCO 胃癌高峰论坛，重点介绍胃癌诊疗领域的新理念、新技术、新方法和新成果;内容囊括了近期胃癌领域发展，如腹腔镜手术、机器人手术、术中导航淋巴结清扫、快速康复、转化治疗以及精准医学等。作为胃癌领域最为高端的学术论坛，大会邀请到了国内权威胃癌专家以及来自日本、韩国等地的知名专家进行专题演讲，博众家之所长、集群英之荟萃，对目前胃癌研究的最新方向和热点问题进行深刻的解析。

第八届广东省胃癌学术研讨会暨第十届进展期胃癌规范化治疗学习班也于同期举行，就胃癌行业发展及跨学科交流现状进行深入交流，共同探讨未来发展趋势以及在多学科协作模式下的综合治疗发展前景。