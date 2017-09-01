贵州百灵糖尿病公益诊疗计划启动 拟免费治疗100名糖尿病足患者

核心提示：9月25日，由贵州百灵主办、广东省中医院和广州博济医药协办、贵州百灵中医糖尿病医院承办的“传递健康，向生命致敬——贵州百灵糖尿病公益诊疗计划”启动会在广州举办。

据权威数据统计，全球目前约有4.2亿糖尿病患者。2017年，我国18岁以上成人病患数将接近1.2亿人，成为世界糖尿病第一大国。在我国，每年有超过100万人因糖尿病足而截肢，近150万人因糖尿病及其并发症导致死亡。糖尿病的高发病率，并发症的严重致死、致残率以及由此耗费的巨额医疗成本、医疗资源，已成为我国严峻的公共卫生问题。

贵州百灵糖尿病公益诊疗计划正式启动

8周免费治疗100名糖尿病足患者

9月25日，由贵州百灵主办、广东省中医院和广州博济医药协办、贵州百灵中医糖尿病医院承办的“传递健康，向生命致敬——贵州百灵糖尿病公益诊疗计划”启动会在广州举办。

据介绍，本次“贵州百灵糖尿病公益诊疗计划”将率先针对广东地区展开，计划通过多渠道征集，为100例糖尿病足患者提供为期8周的免费治疗，并通过“互联网+慢病管理”的方式实现长期健康管理服务。糖尿病足患者可以拨打活动专线电话、登陆网络专题页面等提交相关资料进行报名。

在经过活动专家组系统筛查和体检后，正式加入到公益诊疗计划的患者，将分批次乘坐“贵广百灵号”高铁前往贵州百灵中医糖尿病医院（贵阳）接受住院治疗，患者治疗期间所产生的食宿、交通、治疗等费用均免费。此外，凡报名参与本次公益诊疗计划的患者，均可获得“腾爱糖大夫血糖仪”，并加入到“互联网+慢病管理”系统，长期享受专业医助人员的健康指导和服务。

糖宁通络提供中药抗糖解决方案

“通过大量临床运用，糖宁通络治疗糖足等糖尿病并发症方面已取得突破性成果。” 贵州百灵董事长姜伟在启动会上指出，目前贵州百灵中医糖尿病医院通过糖宁通络和以“糖宁通络”原方为基础制成的外用“糖宁通络膏”，采用“内服+外敷”的方式为糖足患者实施治疗，有效地减轻了患者的病症，极大地降低了患者截肢风险，并已实现对多位糖足患者的治愈。贵州百灵有决心、有能力帮助广大糖尿病患者解除病痛，更有义务、有责任让广大糖尿病足患者免受截肢威胁。

广东省中医院名誉院长、广东省中医药学会会长吕玉波，对糖宁通络和此次公益诊疗计划给予了高度的评价。他指出，在“健康中国”战略扎实推进、医疗体制改革深入进行的时刻，贵州百灵开启的这项公益活动，意义重大。当前，能够有效治疗、防治糖尿病并发症的药物相对缺乏，贵州百灵能研发出糖宁通络这款药物，奉献给广大的糖尿病患者，是糖尿病患者的福音。同时，贵州百灵将广东作为此次公益诊疗计划的首站，可以让广东的糖尿病患者首先享受到糖宁通络带来的治疗效果，这也是贵州百灵企业社会责任最好的体现。

姜伟表示，未来，贵州百灵糖尿病公益诊疗计划将有望在全国范围内推广，公益诊疗范围还将逐步覆盖到糖网、周围神经性病变等其他并发症。贵州百灵也将一如既往的担负起民族药企的社会责任和使命，为民众提供健康的产品和服务，助力“健康中国”战略实施！