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南方医药合作组织药食同源分会成立 助力行业发展

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2017-09-2539健康网
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核心提示：为了发展药食同源中药市场，22日，第六届南方医药大讲堂暨药食同源分会成立仪式在深圳举行。

　　随着《中华人民共和国中医药法》的颁布，国家把中医药提到战略发展高度，随后，国家食品药品监督管理总局以及各省局都纷纷发布促进中医药发展的文件。中药市场在利好政策的促进下，其市场表现令人瞩目。

　　中药饮片市场增速明显 药食同源占55%以上

　　“2017年零售药店中药饮片(含阿胶)的市场规模将达约350亿元，5年复合增长率16%，高出行业5个百分点。相对应的，中药饮片(含阿胶)占药店营业收入的比例从2013年的7.5%提升到9.5%，5年提高了2个百分点。”2017西普会上，中康资讯副总裁苏才华发布了中康CMH对2017年中药饮片零售市场规模的预测。

　　据悉，中药饮片的综合毛利率达到40.6%，在主要大类商品中仅次于保健品。接近60%的中药饮片毛利率在30%-50%的区间，毛利率超过50%的饮片占29%。

　　苏才华分析时指出，中药饮片的亮眼成绩背后，有两个突出特点：第一，贵细药材贡献巨大。贵细药材销售额占了药店药材(饮片)市场的半壁江山，增长快于总体市场。

　　第二，药食同源的消费品属性明显。药食同源类药材总体占药店药材(饮片)市场的55%以上，说明药店市场药材(饮片)的购买行为主要用于保健养生。

　　药食同源分会成立 助力市场扩容

　　为了发展药食同源中药市场，22日，第六届南方医药大讲堂暨药食同源分会成立仪式在深圳举行。

第六届南方医药大讲堂暨药食同源分会成立仪式

　　本次会议由南方医药合作组织主办，深圳市法兰智联股份有限公司、中康福集团药业股份有限公司、深圳市圣美联合生物科技有限公司、深圳中康福保健食品有限公司联合承办。原广东省卫生厅副厅长巡视员、广东省家庭医生协会会长张寿生，广东省养生文化协会会长、广州中医药大学原副校长孙晓生，深圳市食品药品监督管理局生产安全监管处原处长袁斌华、四川省资阳市乐至县委常委吴琪、中国医药物资协会协会副会长、道地药材分会会长、南方医药合作组织执行理事长、中康福集团董事长唐贤敏，中国医药物资协会副会长詹文禄，云南中医药学院教授赵荣华，深圳市法兰智联股份有限公司董事长沈硕果出席了会议。

　　与会专家表示，目前国家卫计委公布的《即是食品又是药品的物品名单》中有101种产品，包括当归玫瑰花等，在众多中药饮片中，除了这101种以外，仍有不少平时用于养生的产品，建议相关部门将该名录扩大，有利于促进该行业发展。

　　中康福集团董事长唐贤敏认为，成立药食同源分会，有利于促进该市场的扩容，同时，为了促进该领域发展，在本次会议上还成立了发展基金，将为药食同源市场的发展提供强有力的资金支持。


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