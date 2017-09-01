深圳举办坪山国际生物医药产业创新发展峰会

核心提示：生物医药产业是我国七大战略性新兴产业之一，2016年生物和生命健康产业规模超过2000亿元，产业保持年均15％的速度快速发展。作为国内经济、创新领先的一线城市深圳近年来重点培育生物医药的发展。

生物医药产业是我国七大战略性新兴产业之一，2016年生物和生命健康产业规模超过2000亿元，产业保持年均15%的速度快速发展。作为国内经济、创新领先的一线城市深圳近年来重点培育生物医药的发展。

坪山区人民政府区长陶永欣代表坪山区与美国康涅狄大学教授加图·洛朗森签合作协议



9月22日，深圳·坪山国际生物医药产业创新发展峰会在深圳坪山区举行，该会是9月21至23日“2017深圳国际BT领袖峰会暨生物与生命健康产业展览会”的重要组成会议。深圳市人民政府副秘书长王虎善、深圳市坪山区区委书记吕玉印、坪山区区长陶永欣等深圳市、区领导出席，来自海内外众多生物制药产业的院士、学者、联合国官员在会上共话粤港澳大湾区生物医药产业蓝图。一批与海内外生物医药机构合作的项目在会议上签约。作为深圳市生命医药产业的名片，坪山在这一轮产业升级中力争头筹引人关注，未来坪山区将围绕“科技+产业”，立足深圳、融入湾区、面向国际，成为粤港澳大湾区和广深港创新带核心组成部分和重要战略节点。

会上，深圳坪山区区委书记吕玉印表示，当前，深圳市委市政府正全面实施“东进战略”，赋予了坪山携手周边地区共同打造深圳东部中心的历史使命，并明确要求按照国际一流的标准加快规划建设坪山高新区，加快形成西有南山高新区、东有坪山高新区的创新发展格局，位于坪山高新园区内的生物医药产业基地也必迎来前所未有的发展机遇。

深圳市人民政府副秘书长王虎善表示，2017深圳·坪山国际生物医药产业创新发展峰会搭建了一个生物医药和生命健康领域科技与产业发展的学术交流、产业合作与政策研讨平台，希望各位专家和企业家们畅所欲言，积极建言献策，为推动坪山生物医药产业快速发展做出新的更大的贡献。希望坪山区充分利用好生物医药产业园区这一平台，以国际化的视野和高度把坪山打造成为生物医药产业创新中心和产业高端项目企业人才团队的聚集地。

中国工程院院士丁健看好深圳生物医药产业的发展。他认为大健康是最有发展潜力的朝阳产业，深圳特别是坪山区在生物健康产业上既有产业基础、政府的支持，又有好的带头人、领先的发展理念，有巨大的发展前景。

在本次论坛上，还进行了合作项目的签约仪式。坪山区人民政府区长陶永欣代表坪山区与美国康涅狄大学教授，美国国家工程院、医学院、发明家科学院三院院士，中国工程院外籍院士，第三世界科学院院士，印度科学院、工程院外籍院士，非洲科学院院士加图·洛朗森签订“再生工程与转化医学（深圳）研究院合作框架协议书”，坪山区副区长陈华平代表坪山区与美中生物医学和制药专业协会刘亚虎、台湾健康生医产业协会颜军、中国科学院苏州医工所武晓东签订合作框架协议。