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三高人群易患老年痴呆症 早期预防是关键

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2017-09-2339健康网黄少然
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核心提示：数据表明，2015年全球有4680万老年痴呆症患者，65岁以上每增加5岁患病者就增加1倍。这也意味着，在全球每3秒，就新增1个老年痴呆患者，值得注意的是，老年痴呆患者集中于中低收入国家，亚洲占据大比例。

　　数据表明，2015年全球有4680万老年痴呆症患者，65岁以上每增加5岁患病者就增加1倍。这也意味着，在全球每3秒，就新增1个老年痴呆患者，值得注意的是，老年痴呆患者集中于中低收入国家，亚洲占据大比例。

活动现场

　　三高人群易患老年痴呆症 男性发病率高于女性

　　阿尔茨海默病又称为老年痴呆，该疾病的主要表现为日常生活能力丧失、行为症状、认知能力损害。9月21日是“世界老年痴呆日”，由中国阿尔茨海默病协会、北京钟南山创新公益基金会、广东省红十字会、广州市慈善会等联合主办，白云山复方丹参片爱心公益基金承办的“全国第二届防治老年痴呆症高峰论坛暨首届关爱老年痴呆‘神农奖’公益颁奖盛典”在广州举行。

　　会上，暨南大学药学院中药药理教研室教授聂红表示，老年痴呆起病隐匿的进行性发展的神经系统退化性疾病。小于65岁称为早老性痴呆，大于65岁称老年性痴呆；其中VD（血管性痴呆）大概占比20%。

　　聂红指出，三高与痴呆有一定关系。“三高”微血管的损伤，导致重要脏器功能退化。高血糖的慢性长期作用造成的脑组织损害较高血压、高血脂更严重。研究甚至表明糖尿病患者是非糖尿病患者患血管性痴呆的1.27倍。

　　此外，男性的“三高”患病率高于女性，所以男性的患老年痴呆的机率高于女性。

　　治疗费用昂贵 早期预防是关键

　　由于全球老龄化人口逐年增长，患老年痴呆症的人数也不断递增，为此，用于该疾病的花费数额巨大。

　　据北京大学神经病学教授、博士生导师、北京大学第一医院神经科神经心理研究室主任王荫华在会上透露，2015年全球用于治疗老年痴呆症的费用为8180亿美金，2018年将达10000亿美金，2030年达20000亿美金。

　　由于治疗费用昂贵，为此，该疾病的预防治疗非常关键。

　　控制血糖是预防老年痴呆症的有效方法之一。值得注意的是，降糖常用药胰岛素及磺脲类药物的使用在有效控制血糖的同时，不可避免的也有发生低血糖的风险，而研究发现随着低血糖事件次数的增加发生痴呆的风险增加。因此，对于糖尿病患者，既要控制血糖在理想的范围内，又要减少由于药物导致低血糖事件的发生。

　　王荫华指出，西药对老年痴呆的治疗无法根治，只能延缓发展。为此，在预防方面中药有特殊的优势，由于老年痴呆跟心脑血管疾病有很大关系特别是三高因素相关，所以在基础病的控制上，白云山复方丹参片大有所为，特别是用于配合老年痴呆症疗效好。


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