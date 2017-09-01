全球首发：杜邦 TYVEK 40L 医疗包裝材料在沪上市

2017年是杜邦Tyvek 特卫强 品牌诞生50周年。值此之际，杜邦Tyvek 于2017年9月20日在MEDTEC 2017（第十三届国际医疗器械设计与制造技术展览会）上全球首发最新的Tyvek 40L 医疗包裝材料。这款针对医疗包装应用的全新规格Tyvek 材料，旨在为较轻重量和较低风险的医疗器械提供更经济有效的包裝选择。

杜邦Tyvek/ Typar全球业务总监ChristianMarx、Tyvek医疗包装全球业务总监MargaretPyers、Tyvek医疗包装亚太区市场经理Kevin Wu、Tyvek医疗包装全球销售总监Leslie Love、Tyvek亚太区销售总监Suolong Ni以及Tyvek/ Typar全球品牌及市场传讯总监Lori Gettelfinger亲临现场参与亮灯仪式，正式发布了这款行业期盼已久的新产品。据悉，Tyvek 40L将首先在中国正式公开发售，并且计划陆续在亚洲其它国家、欧洲及北美上市。

2015年以来，中国CFDA启动系列改革，针对医药、器械行业的辅料、包材等领域展开严格的质量飞检工作，提升行业质量要求，这一举动也在客观上促进了大批国内企业选择更为安全、可靠的品牌包材生产商。

“作为Tyvek医疗包装产品家族新成员，Tyvek 40L诠释了我们自始至终秉持的理念——让医疗包装变得更简单，”Tyvek医疗包装全球业务总监Margaret Pyers表示，“Tyvek40L这一突破性的产品，让用户能用更适合的材料来包装重量较轻和风险较低的医疗器械，尤其是在新兴的亚洲市场。我们始终致力于以创新产品满足市场需求，并将在今后继续秉承这一品牌传统。”

多年来，Tyvek凭借其优异防护性能，成为医疗包装行业公认的典范，这种材料已经应用于几乎所有形式的无菌医疗包装和相关医药领域中。

Tyvek40L延续了Tyvek系列的诸多优点，例如：即使在严酷环境下仍能具备低掉屑、洁净剥离、透气性和优秀的微生物屏障等性能；在搬运、运输和贮存过程中（即使在高湿度或严寒环境下）提供良好的物理防护；并且适应各种主要的灭菌方式。正是这些优点使Tyvek 材料自1972年以来就成为了医疗包装的行业标杆。这款新品更轻，透气性更好，在环氧乙烷（EO）和伽马辐射灭菌上表现卓越。通过独创技术呈现特殊纹理，独特的外观也赋予包装更多的设计感和辨识度。与加强型医用纸相比，Tyvek 40L也展现出更为优异的物理强度和透气性能。依托其较低的基重，Tyvek 40L很大程度上降低了包装原材料的使用，促进行业的可持续发展。

除了为医疗包装行业提供一系列高性能的微生物屏障产品，例如：Tyvek 1073B、Tyvek 1059B、Tyvek 2FS 和新品Tyvek40L等，杜邦医疗和医药包装团队还致力于向全球医疗器械制造商提供技术支持，探讨行业标准、合规信息、技术和产品质量等方面的问题。团队成员积极参与各主要标准化机构和行业协会开展的技术活动，为行业的标准和技术发展做出贡献，如国际标准化组织 (ISO) 、欧洲标准化委员会 (CEN)美国医疗仪器促进协会 (AAMI)、和中国国家标准化管理委员会 (SAC)等。