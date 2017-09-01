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深圳大百汇生命健康产业园开启 20亿基金助力生物产业

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2017-09-2139健康网
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核心提示：9月21日下午，　2017深圳国际生物与生命健康产业展览会盐田分会场暨深圳大百汇生命健康产业园开园仪式举行。该活动为由深圳市贸促委、深圳市投资推广署、盐田区人民政府和深圳市创新投资集团联合主办。

　　9月21日下午， 2017深圳国际生物与生命健康产业展览会盐田分会场暨深圳大百汇生命健康产业园开园仪式举行。该活动为由深圳市贸促委、深圳市投资推广署、盐田区人民政府和深圳市创新投资集团联合主办，深圳市政府副秘书长高裕跃出席活动并致辞。

　　生物和生命健康产业是继信息技术产业之后发展潜力和空间最大的产业，也是在新常态下供给侧结构性改革和创新型经济发展的重点领域。深圳作为首个国家创新城市和国家自主创新示范区，围绕粤港澳大湾区建设，深圳市委市政府高度重视并提出加快打造“健康中国”深圳样板，重点推动生命健康产业发展。盐田区委区政府充分利用盐田区优美的生态环境和优势产业基础，战略布局生命健康产业，走出一条高端引领、产业集聚、智慧发展的产业升级道路，为盐田区的可持续发展增强内生动力，推动品质跃升。

活动现场

　　据盐田区区委书记杜玲介绍，深圳大百汇生命健康产业园是盐田区自建区以来建成的规模最大、功能最全面、专业特色最突出的产业园区，园区正式开园将是盐田区产业转型升级的一个里程碑。年初盐田区政府印发的一号文对全面建设“健康盐田”进行了工作部署，依托华大基因为龙头形成的产业基础，将生命健康产业作为盐田区优先培育和发展的未来产业。在此基础上，深圳大百汇生命健康产业园将以发展生命健康产业为核心，努力形成生命健康上下游产业集聚区，重点吸引生物信息、基因组学、生物诊疗、生物医药、生物农业、生物环保等领域的企业项目。

　　格外引人瞩目的是，盐田区委区政府在园区创建上开展了多项创新举措。一是联手深创投和大百汇集团，探索三方共建园区创新发展的新模式。既积极发挥盐田区政府的政策引导作用，又充分利用深创投的庞大项目资源和专业投融资能力，同时借助大百汇优质的载体空间，为园区的发展持续导入优质项目、高端人才和先进技术。二是突出产融结合推动园区发展。三方将投资成立园区创业发展基金，基金目标规模20亿元人民币，首期规模2亿元人民币，精准投向并支持园区内成长性较好的企业和项目发展。三是积极发挥产业资金的引导作用。盐田区政府为园区出台专项扶持政策，为企业提供入驻奖励、租金优惠、人才住房等方面的支持，助力园区入驻企业加速发展。

　　仪式上，盐田区政府、深圳市创新投资集团和大百汇实业集团有限公司三方签署了大百汇生命健康产业园共建框架协议。三方将创新合作发展模式，开展务实合作，充分发挥各自资源优势，共同推动园区建设。与此同时，盐田区国有资产投资有限公司、深圳市创新投资集团和大百汇实业集团有限公司还签署了园区基金共建框架协议。

　　会上，深圳市投资推广署张非梦副署长为大百汇生命健康产业园授牌深圳市投资推广重点园区。盐田区政府与安发集团签署了落户框架协议，安发集团将在盐田区布局建设安发国际（中国）生物健康产业园，项目建成后将集合安发集团中国区域运营管理中心、科研中心（同济安发天然药物研究院深圳分院）、国际交流和贸易、营销结算中心、甘诺宝力学院、新功能性饮料公司管理中心、甘诺宝力全国连锁店管理中心等功能于一体，有力推动盐田区大健康产业发展。此外，10个重点项目正式落户园区，项目涵盖基因测序、影像诊疗、生物传感设备等领域，包括清华大学深圳研究院智慧医疗影像中心、深圳中南医学检验所以及由李长明院士领衔的深圳市长明新材料科技有限公司等。深圳基因产学研资联盟也正式落户园区，为产业链上下游企业建立更加紧密、深度联动的产业纽带，推动基因产业快速健康发展。

　　活动还邀请了BT界领袖、行业著名专家及投资界知名人士，包括华大基因、深创投、蓝色彩虹、澳银资本、众投邦等各界大咖围绕大健康时代下生命科学存在的机遇和挑战，以及生命健康产业发展的新形态和新趋势展开主题演讲和讨论，促进各方有效交流与合作。活动还安排了13个与大健康产业相关的优质项目在两个多功能厅同步进行路演，吸引了现场众多知名投资机构的关注和兴趣，路演项目包括高端制剂技术平台、健康物联网、数字化医疗、智能健康管理等，创业团队来自中国、美国、荷兰、新加坡等世界各地。

　　大百汇生命健康产业园位于盐田区沙头角，距离盐田区政府约一公里，是盐田区重点打造的生命健康产业示范园区和产业转型升级示范项目。园区首期建成投入使用面积约为13万平方米。

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