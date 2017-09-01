广药集团与美的集团签订战略合作协议

核心提示：2017年9月19日，全国生物医药产业龙头企业广州医药集团有限公司与全国科技制造龙头企业美的集团股份有限公司正式签署战略合作协议。双方将在机器人及医疗器械开发、健康数据应用、智能供应链建设、医疗投资、智能制造等细分领域进行多维度的合作，探讨通过共建创新研发平台、培育孵化企业、联合开展项目研究、成立产业基金和合资公司等方式，实现技术突破、产品创新、服务跨界及模式优化。

2017年9月19日，全国生物医药产业龙头企业广州医药集团有限公司与全国科技制造龙头企业美的集团股份有限公司正式签署战略合作协议。双方将在机器人及医疗器械开发、健康数据应用、智能供应链建设、医疗投资、智能制造等细分领域进行多维度的合作，探讨通过共建创新研发平台、培育孵化企业、联合开展项目研究、成立产业基金和合资公司等方式，实现技术突破、产品创新、服务跨界及模式优化。

签约活动现场

医用机器人和智能物流成合作重点 打造“医药+科技”跨界典范

根据《战略合作协议》，双方将探索在医用机器人、健康大数据、智能物流等领域的深度合作。

智能制造是新一轮工业革命的发展方向和风口产业。广药集团早已敏锐地嗅到产业发展的潮流和趋势，在“医药+智能”、“智慧医疗”等领域布局商业版图。就在昨日，广药集团与我国最大的智能语音和人工智能的上市公司科大讯飞正式签署了战略合作协议，将在人工智能医院、智慧医疗信息服务系统、智能客服系统、智能营销、智能终端、品牌联动等多领域展开合作，打造“医药+智能”新标杆。

而此次广药集团和美的集团强强联手，也正是看中了双方在各自领域的领先优势。

在“智慧家居+智能制造”的“双智战略”驱动下，近年来美的集团已经从传统的家电企业蜕变为一家全球领先的消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统、智能供应链（物流）的全球化科技集团，并在去年跻身世界500强。美的集团在机器人及工业自动化、智能供应链、健康管理、大数据智能系统等方面具有领先的资源优势，占据了工业4.0的制高点。尤其是在智能机器人领域，美的集团已经完成了全产业链的布局，其在机器人领域的地位和竞争力也得到了业界的肯定。

医疗器械是广药集团“十三五”着力培育的新业态。广药集团传统优势在于医药工业和商业，发展医疗器械新业态将填补集团在医疗服务端的产业链缺口，完善全产业链发展。同时，广药集团是全国最大制药企业，有着全国排名前列的医药批发分销配送网络以及丰富的医药人才资源，这些优势资源都将为双方的合作提供强大的支撑。

数据显示，目前我国医疗器械行业市场规模已近万亿元，年均增速达25%以上，远超药品行业的增长。但我国医疗器械的销售收入只占整个医药行业的13%左右，远低于欧美50%左右的整体水平。机器人市场也进入高速增长期，预计2017年我国机器人市场规模将达到62.8亿美元，2012-2017年的平均增长率达到28%，行业前景广阔。

根据合作意向书，双方将探讨通过共同成立合资公司、技术合作等方式，在康复机器人、手术机器人等医用机器人的研发制造、销售应用等领域开展合作。同时，双方还将充分利用各自优势在健康管理和健康大数据开发方面开展合作，共建健康大数据中心，构建健康管理创新服务体系、开发健康服务软硬件产品。

医疗智能物流是双方另一大合作重点。根据协议，美的集团将探索为广药集团提供现代医院药品供应链延伸服务及药房自动化解决方案，加速广药集团在医疗智能物流领域的布局。

随着业务合作的推进，双方还将进一步探讨开展资本层面的合作，加快全产业链布局。

美的集团董事长方洪波也表示，美的在机器人及工业自动化、智能物流新产业上的探索和发展，将在与广药集团的跨界战略合作中发挥积极作用。希望两家粤企的这次合作，能为中国企业智能化发展提供新的可能性。

深化发展IAB产业 广药集团打造健康产业综合体

机器人、生物医药及高性能医疗器械已列入《中国制造2025》重点发展领域，成为未来产业发展的“蓝海”。美的集团不断在机器人、工业自动化、智能物流等新领域布局产业版图，并依托资源优势，在全球布局设立中心，坚持以科技创新作为企业核心驱动力；而广药集团强调创新驱动战略，加速从全球汇聚资源、人才、技术等创新要素，包括聘请诺贝尔物理学奖得主乔治·斯穆特博士担任广药医疗器械研究院院长，不断深化升级包括医疗器械产业、智慧医疗领域的战略布局。双方对于第四次工业革命以及产业发展潮流的共识是促成此次战略合作的思想基础，也让双方成为各自领域发展的“弄潮儿”。

广州于今年初提出着力实施“IAB”战略，大力发展新一代信息技术、人工智能和生物科技等三大产业，亦准确地抓住了产业发展的大趋势。广药集团董事长、党委书记李楚源表示，目前广州正在大力发展IAB产业，广药集团作为生物医药产业龙头企业，应该主动作为，争当排头兵。本次广药集团与美的集团的跨界合作，正是深化发展IAB产业的创新之举。未来，广药集团还将通过开展国际合作、并购、参股等多种方式来拓展该领域，打响“广药智造”品牌。

据悉，广药集团去年工商销售收入达878亿元，今年有望进入“千亿俱乐部”。在刚公布的2017中国企业500强榜单中，广药集团名列第171位。未来，广药集团将进一步加速战略布局与发展，力争到2020年冲刺世界500强，将广药集团发展成为集制药、医疗、健康产品、健康服务和商贸物流为一体的世界级医药健康产业综合体。