第六届中国健康营养博览会--渠道突破：保健食品市场交流研讨会（广州站）即将召开

核心提示：随着国民生活水平与健康意识的不断提升，人们对于营养保健品的接受度越来越高，健康产业市场需求猛增。今年5月，国家食品药品监督管理总局发布了《保健食品备案工作指南（试行）》，符合备案要求的保健食品审批流程简化，入市加速，市场扩容的趋势已不可阻挡，保健食品行业迎来结构性发展机遇。

第六届中国健康营养博览会

渠道突破：保健食品市场交流研讨会

（广州站）

2017年9月17日

指导单位：广东省食品药品监督管理局

国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所

主办单位：广东省保健食品行业协会

国药励展展览有限责任公司

支持单位：21世纪药店报

广东省参茸协会

广东省燕窝产业协会

广东省医药企业管理协会

随着国民生活水平与健康意识的不断提升，人们对于营养保健品的接受度越来越高，健康产业市场需求猛增。今年5月，国家食品药品监督管理总局发布了《保健食品备案工作指南（试行）》，符合备案要求的保健食品审批流程简化，入市加速，市场扩容的趋势已不可阻挡，保健食品行业迎来结构性发展机遇。

新政给行业带来利好的同时，也为市场格局平添变数，市场环境正在悄然改变，如何拓展营销渠道成为保健食品企业不断探索的新课题。受连锁药店多元化浪潮和经营成本上升的影响，相比药品而言，保健食品因其低门槛高毛利的特点成为众多药店关注和布局的重点。得益于药店门店数量增加，连锁率提升，专业服务加强等因素，保健食品在连锁药店仍有巨大的发展空间。

备案制落地，在极大丰富保健品市场的同时，监管将更加有序，营销方式将更加灵活，零售渠道将被推到越来越重要的战略位置。我们将邀请政府和权威机构解读政策和分析市场动态，邀请企业和终端将现身说法，分享备案制度下保健食品的市场应对和终端拓展策略，帮助企业精准了解行业市场，把握需求，并搭建企业间相互沟通、学习经验及洽谈合作的桥梁。

会议时间：2017年9月17日下午 13：00-17：00

会议地点：广州阳光酒店7层2号会议室（广州市天河区黄埔大道中199号）

参会人员：

意向了解最新保健食品政策和市场动态、拓展零售渠道的营养保健品领域的工业企业高层、市场经理、销售经理，以及有保健食品采购需求的连锁药店和电商平台负责人，约100人。欢迎大家积极参与分享交流！

参会费用：提前报名免费

会议议程

13：30-14：10 签到

14：10-14：30 领导致辞

广东省食品药品监督管理局 领导

广东省保健食品行业协会 会长 彭平

国药励展展览有限责任公司 副总经理 英军

14：30-15：00保健食品药店终端表现及未来机会分析

演讲嘉宾：陶剑虹

国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所副所长、《医药经济报》总编

15：00-15：30新环境下保健食品企业市场策略分享

演讲嘉宾：肖建国

广州善元堂健康科技股份有限公司（获得全国首张保健食品备案凭证）董事长

15：30-15：45母婴保健品的注册和备案

演讲嘉宾：董华

北京金卫乐平医药科技有限公司总经理

15：45-16：00助力保健食品企业高效对接零售渠道

演讲嘉宾：王畅

中国健康营养博览会项目经理

16：00-17：00 保健食品企业与药店及电商对接交流

邀请广东10家连锁药店和电商与企业面对面洽谈

*会议内容不断更新中

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国药励展展览有限责任公司

广东省保健食品行业协会

2017年8月12日

附：上届回顾

2017年3月23日，国药励展与广东省保健食品行业协会联合主办的保健食品企业与连锁药店交流对接沙龙在广州顺利召开。

活动邀请广东地区60多家保健品企业及10多家连锁药店采购负责人参与，就保健品企业如何布局药店渠道和产品差异化运作等议题展开交流和讨论。

活动现场还组织保健品企业和连锁药店进行面对面的深入交流和对接，帮助企业精准了解市场，把握需求，直接促进商务合作，受到企业广泛好评，对接场面异常火爆。部分企业在活动现场达成参展意向，并签订展位合同。

中国健康营养博览会。





