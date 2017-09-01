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欧洲药品管理局新址花落谁家　爱尔兰重拳出击志在必得

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2017-09-0139健康网
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核心提示：近期，第三轮英国脱欧谈判在比利时首都布鲁塞尔如期召开，英国还在为如何表态举棋不定，其它欧盟国家却已开始争夺欧洲药品管理局（EMA）新址所在地。EMA负责欧盟药物开发评估、质量监督和安全检测，是欧盟制药行业技术、法规、应用的风向标。随着英国脱欧，它迁出英国已是板上钉钉。

　　近期，第三轮英国脱欧谈判在比利时首都布鲁塞尔如期召开，英国还在为如何表态举棋不定，其它欧盟国家却已开始争夺欧洲药品管理局（EMA）新址所在地。EMA负责欧盟药物开发评估、质量监督和安全检测，是欧盟制药行业技术、法规、应用的风向标。随着英国脱欧，它迁出英国已是板上钉钉。

　　EMA新址申请与竞标早已陆续展开。据欧洲理事会主席Donald Tusk 介绍，截止7月31日，EMA新址参选提案业已结束，都柏林、阿姆斯特丹、巴黎等16个城市积极提交了参选方案。第一轮投票，由27个成员国代表分别选出三甲城市，分别计分3分、2分和1分。总得分超过14分的候选城市进入第二轮角逐。若第二轮投票能有城市脱颖而出，则将直接成为新EMA所在地；若出现平分，则得分最高的两个城市再进行第三轮对决。最终投票结果将于今年11月出炉。

　　各国为何高度重视此次竞标？EMA直接管辖欧盟新药审批认证和法规依从，一旦成为EMA新址所在地，便能随之获得大批顶尖药典专家和欧盟行业基金，从某种意义上说，拥有了EMA就等于拥有了欧洲制药行业的皇冠。爱尔兰投资发展局生物制药及食品主管Tommy Fanning分析，脱欧前欧盟每年向英国提供10亿欧元行业基金，成立9000多家研究机构，创造10000多个相关工作岗位。

　　为此，爱尔兰此次参选重拳出击，从硬件实施到配套服务一应俱全，从搬迁前的准备到入驻后的工作、生活给予全方位保障。都柏林为EMA提供三个备选办公用地，分别位于港区的北墙码头（North Wall Quay）、南部中心区（City Block 9）和都柏林机场中心（Dublin Airport Center），均配有最佳网络设备保障日常工作会议通信的私密和畅通，其广阔建筑面积也能满足大量人员流动的需要。此外，爱尔兰政府还为EMA提供系列融资方案，扫清一切障碍。

　　拥有医学博士学位的总理Leo Varadkar亲自出马，真诚欢迎EMA落户都柏林：“都柏林是一个开放、多元的国际大都市，是EMA人员工作、生活的理想之地。爱尔兰政府将全力支持EMA迁址都柏林，保证其日常工作的可持续性。作为医学博士，我了解EMA对欧盟公民是何等重要，我知道保护病人安全是EMA迁址的头等大事，我相信EMA定能顺利搬至都柏林。”

　　总理的信心十足得益于爱尔兰的超强行业实力。全球顶尖的10家生物制药公司中9家已在爱尔兰设立运营分支，其中大多数布局都柏林。爱尔兰投资发展局首席执行官Martin Shanahan表示，“爱尔兰拥有充足的人才储备、可靠的零误差制药工艺和顶尖的法规专家，足以协助EMA在药物研发与生产可行性两端达到平衡。与英国不同，在爱投资的制药企业把这里当作进军欧盟、EMEA（欧洲、中东和非洲）甚至全球市场的跳板，业务分布与客户群体更加多元，完美契合EMA统筹欧盟、连接世界的战略规划。“

　　爱尔兰的整体软实力更为此次参选增添不少砝码。稳定的欧盟及欧元区成员国身份、与英国相近的法规，让渴望持续发展的EMA看到全新希望。爱尔兰地理位置得天独厚，145条航线连接欧洲各大城市，只需50分钟即可从伦敦飞抵都柏林，搬迁成本可降至最低；半小时内车程抵达临近机场，便于EMA人员出行办公。充足的住房供给解决工作人员后顾之忧，到2020年，政府还会在200多家酒店增加25000间住房。爱尔兰拥有欧洲最佳教育系统，EMA员工子女可任意选择各大国际学校或公立学校。连续5年经济增长让爱尔兰就业形势颇为乐观，这对ＥＭＡ员工及其家属来说都是利好消息。

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