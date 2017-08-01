“我的医药网”践行“互联网+药品流通” 助力行业创新升级

核心提示：2017年8月20日，由中国医药商业协会主办的“2017中国药品流通行业信息大会”在中国广州正式拉开帷幕。大会在商务部、卫计委、药监局及国家统计局等相关部门领导的指导下，围绕“大数据驱动发展，信息化引领未来”的主题， 对医药流通行业未来转型升级路径及企业创新模式、行业信息共享、信息统计工作转型、信息内在价值挖掘、药品追溯体系建设、云计算、云平台等行业及信息技术热点问题进行了研究及探讨。

2017年8月20日，由中国医药商业协会主办的“2017中国药品流通行业信息大会”在中国广州正式拉开帷幕。大会在商务部、卫计委、药监局及国家统计局等相关部门领导的指导下，围绕“大数据驱动发展，信息化引领未来”的主题， 对医药流通行业未来转型升级路径及企业创新模式、行业信息共享、信息统计工作转型、信息内在价值挖掘、药品追溯体系建设、云计算、云平台等行业及信息技术热点问题进行了研究及探讨。

本届大会首次发布《中国药品流通行业发展报告（2017）》，社会科学文献出版社社长谢耀光、商务部市场秩序司副司长温再兴、中国医药商业协会执行会长付明仲、北京融贯电子商务有限公司董事长姚晓菲等十余位嘉宾一同见证了这一重要时刻。

作为首发仪式嘉宾，融贯电商董事长姚晓菲代表行业领军企业致贺词，并进一步诠释了蓝皮书的重要意义：蓝皮书资料丰富、内容翔实、数据准确，聚焦行业现状，分析和研究了药品流通行业的重点问题，包括政策梳理、改革策略及发展趋势，新业态的发展模式及特征剖析，区域流通行业运行发展分析及特色经营模式阐述等等；同时与国际前沿紧密结合，详尽地阐述了国际药品批发业环境及流通模式、国际领先的药品流通企业发展模式等等，具有极高的参考价值，是一本权威、专业的药品流通行业报告。

药品流通是医药行业里承上启下的重要环节，是医药行业发展的关键部分。融贯电商作为第三方综合服务电商平台，凭借高效智能的医药全供应链整合服务，连续三年入选蓝皮书行业创新案例，对此，姚晓菲分享了经验：

在互联网、物联网时代，作为第三方综合服务电商平台，我们凭借自身互联网技术与思维的应用、平台资源、运营模式等方面的优势，在药品流通行业信息化应用、医药产业全流通平台打造、医药供应链中的金融解决方案等方面一直前行，并贡献着力量。通过打造多终端、多场景的全流通产业服务平台，将行业上下游智慧的融为一体，以互联网平台为依托进行生态资源的整合。我们通过“我的医药网”、“菲加云”、“我的诊所”、“我的康康”等业务平台，打造了基于医药产业链的“S2B2C”全流通模式，帮助流通产业各环节企业逐步形成了规模化的经营方式，平台上的100多家工业企业、15000家商业企业和15万家采购终端，正是对我们莫大的肯定。

现在的流通领域，面临监管升级与合规经营、医保支付、“三医”联动、营改增与两票制、并购整合与多元化经营等等变革，同时伴随互联网技术及跨界资源与传统医药行业的飞速融合，流通领域正迎来新的发展态势：互联网与大数据应用使得信息流更精准、社会化物流的涌入提升了供应链服务效率和能力、互联网金融的渗透实现了上下游资金的高效融通等等。

这样的新环境给医药流通行业的发展带来了机遇，但同时也考验着大批医药工业、医药商业、药店和诊所。面对新形势，姚晓菲说到：流通产业各环节企业应顺应变革趋势，加速从传统模式到“互联网+”的转型升级，在新环境中逐步实现创新和发展。我们作为综合服务型电商平台，不断深化互联网的整合应用，一直在帮助行业企业从传统的批发零售商向综合服务商、智慧服务商转型，通过为行业企业提供一站式生意解决方案，提高供应链各环节交易效率，提高供应链整体决策效率，降低企业运营成本，加快企业资金流转。融贯电商独特的商业模式和高速发展致力于助力医药及大健康产业的互联网加进程，提升药品行业供应链效率及营销效率，打造大健康产业的创新营销及服务模式新生态。