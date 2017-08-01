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阿里健康携手一心堂 在滇建立互联网医药综合服务平台

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2017-08-2839健康网
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　　8月28日晚，阿里健康发布公告，宣布其附属公司弘云久康与云南鸿翔一心堂药业、嘉美信息共同订立框架合作协议成立合资公司，在云南省推动互联网医药综合服务平台等业务。

　　公告显示，阿里健康旗下弘云久康、一心堂药业与嘉美信息拟斥资3000万元，共同成立一家合资公司。其中弘云久康与一心堂各出资1200万元，分别占40%股份；嘉美信息出资600万元，占20%股份。

　　对于成立合资公司的目的，公告披露，“为积极响应中国政府推出之‘医药分家’及互联网＋等政策，订约各方决定通过成立合资公司，在中国云南省推动开展互联网医药综合服务平台等业务。本公司相信，该合作将为公司创造更大商业价值，符合公司和股东利益。”

　　三方的合作无疑引起了行业的高度关注。近一两年来，阿里健康在医药电商、智慧医疗、产品追溯等领域都已有所布局，而且逐步有各领域互相融合打通的趋势。在医药电商领域，去年阿里健康着力于建立线上线下一体化的新零售模式，与全国上百家零售药房共同成立了中国医药O2O先锋联盟，希望将线下的药房网点变成社区居民的健康中心、分级诊疗的新入口，为消费者提供更加丰富的服务体验。在去年5月份的先锋联盟成立仪式上，阿里健康董事康凯曾表示，先锋联盟建立后，将探索推进医药分开，与医院建立良性合作关系。

　　今年，云南省频频颁发医药分家的政策。在5月发布的《云南省关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的实施意见（征求意见稿）》中提及，进一步破除以药补医机制，明确医疗机构应按药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方。同时探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。此外，规范零售药店互联网零售服务，推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送方式。这些政策的颁布，无疑会带给云南零售医药企业更多的市场空间。

　　有医药零售观察人士认为，正是借着这股政策东风，三方很可能将在云南地区尝试医院处方延伸服务和互联网零售服务的结合。同时，阿里健康希望，通过这个项目的落地，为后续进行互联网化的医疗医药合作服务模式提供借鉴。今后，该合作模式将很有可能开放给O2O先锋联盟的零售医药企业来参与。这一点在阿里健康发布的公告中也有所体现，“该合作将有助于本公司互联网医药综合服务平台今后在全国更大范围落地。”

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