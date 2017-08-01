39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 药品 > 药界资讯 > 药企动态 > 正文
综合
问医生

绿叶生命科学旗下Vela Diagnostics研发的全球首个检测HIV耐药性的新一代测序试剂获欧盟批准用于临床

药品文章排行榜
2017-08-2439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　绿叶生命科学集团旗下新加坡 Vela Diagnostics于8月21日宣布，其研发的艾滋病病毒（HIV）基因分型新一代测序试剂收到欧盟的体外诊断设备许可（CE-IVD）。这是全球首个获批用于临床的，检测HIV耐药性的体外诊断产品。就在上月，该产品还获得了澳大利亚TGA许可。

　　据联合国艾滋病规划署发布的报告，截至2016年6月，全球约1820万艾滋病病毒感染者接受了抗逆转录病毒药物治疗（HAART），获得这一“救命疗法”的患者人数较2010年约翻了一番。随着HAART的广泛开展，HIV耐药性变异的出现及耐药株的传播导致HAART失败的问题，近年来受到越来越多的关注。检测和报告HIV对抗反转录病毒药物的耐药性，可以防止或尽量减少出现耐药性，对于选择最佳HAART方案至关重要。

　　Sentosa SQ HIV基因分型检测试剂可用于HIV-1 蛋白酶／逆转录酶／整合酶基因突变检测。该试剂搭配高度自动化的Sentosa NGS工作流程，与Sanger测序法和非自动NGS产品相比敏感度高，能减少人工操作和检测周期，并给出与临床相关的报告。Sentosa NGS工作流程可处理HIV病毒载量低至1000份/毫升的临床样本；在4000份/毫升病毒载量中，检测到低至5%的变异频率；在所有三个目标区域显示出98.50%的临床敏感性，99.82%的变异检测正确性，100%的重现性。

　　Sentosa NGS工作流程可实现自动化的RNA提取、文库构建、模板制备、测序、数据分析并生成病理报告和质量控制报告，也可以追溯样品，并且与实验室信息系统无缝集成和连接。

　　世界卫生组织（WHO）在2016年7月发布的“艾滋病毒耐药性预警全球报告”中指出，“自2011以来，全球关于艾滋病毒耐药性的监测和预警报告数量呈减少趋势。2015年只有屈指可数的国家实施了监控，很多国家可能已在不知不觉中，暴露在HIV耐药性的高风险中，而这种风险是可控的。” 。然而，目前体外诊断市场还没有检测艾滋病毒耐药性的分子诊断产品。

　　Vela Diagnostics管理层表示：“该产品一月内相继获得澳大利亚及欧盟认证，是国际权威监管机构对这款产品及公司技术的认可，Vela将不断创新分子诊断技术，为全球重大疾病的防控和临床的精准治疗做出贡献。”

艾滋病

常见症状：不明原因发热 关节疼痛

并发症状：毛状白斑 鹅口疮

相关检查：抗艾滋病(AIDS)抗体 脑脊液β2微球蛋白（β2-MG）

推荐用药：齐多拉米双夫定片

齐多拉米双夫定片

适用于HIV感染的成人及12岁以上...[详细]

￥1300购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：首都医科大学附属北京…预约挂号复旦大学附属华山医院预约挂号

推荐医生：谢奇峰 主任医师赵宏伟 主任医师周智 主任医师

李春香李春香
向我提问
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

艾滋病 绿叶集团

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

药品热讯

找药师 保健品 中药养生

儿童意外伤口也需要专业治疗 网售处方药解禁在即

阿里、京东和1号店均已取得网上药品销售第三方平台资质…… [详细]

 希爱力

Lilly S.A.

 价格：123~￥138 药效 | 购买 | 比较 | 点评
中药喝多少才有效果？中药喝多少才有效果？
下载药品通客户端 进入39药品频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 科学用药指南
  • 中外医药新闻
  • 医药政策解读
  • 安全用药知识
  • 知名药企动态
  • 连锁药店资讯
药品热文排行 一周健康热点 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈