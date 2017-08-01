绿叶生命科学旗下Vela Diagnostics研发的全球首个检测HIV耐药性的新一代测序试剂获欧盟批准用于临床

绿叶生命科学集团旗下新加坡 Vela Diagnostics于8月21日宣布，其研发的艾滋病病毒（HIV）基因分型新一代测序试剂收到欧盟的体外诊断设备许可（CE-IVD）。这是全球首个获批用于临床的，检测HIV耐药性的体外诊断产品。就在上月，该产品还获得了澳大利亚TGA许可。

据联合国艾滋病规划署发布的报告，截至2016年6月，全球约1820万艾滋病病毒感染者接受了抗逆转录病毒药物治疗（HAART），获得这一“救命疗法”的患者人数较2010年约翻了一番。随着HAART的广泛开展，HIV耐药性变异的出现及耐药株的传播导致HAART失败的问题，近年来受到越来越多的关注。检测和报告HIV对抗反转录病毒药物的耐药性，可以防止或尽量减少出现耐药性，对于选择最佳HAART方案至关重要。

Sentosa SQ HIV基因分型检测试剂可用于HIV-1 蛋白酶／逆转录酶／整合酶基因突变检测。该试剂搭配高度自动化的Sentosa NGS工作流程，与Sanger测序法和非自动NGS产品相比敏感度高，能减少人工操作和检测周期，并给出与临床相关的报告。Sentosa NGS工作流程可处理HIV病毒载量低至1000份/毫升的临床样本；在4000份/毫升病毒载量中，检测到低至5%的变异频率；在所有三个目标区域显示出98.50%的临床敏感性，99.82%的变异检测正确性，100%的重现性。

Sentosa NGS工作流程可实现自动化的RNA提取、文库构建、模板制备、测序、数据分析并生成病理报告和质量控制报告，也可以追溯样品，并且与实验室信息系统无缝集成和连接。

世界卫生组织（WHO）在2016年7月发布的“艾滋病毒耐药性预警全球报告”中指出，“自2011以来，全球关于艾滋病毒耐药性的监测和预警报告数量呈减少趋势。2015年只有屈指可数的国家实施了监控，很多国家可能已在不知不觉中，暴露在HIV耐药性的高风险中，而这种风险是可控的。” 。然而，目前体外诊断市场还没有检测艾滋病毒耐药性的分子诊断产品。

Vela Diagnostics管理层表示：“该产品一月内相继获得澳大利亚及欧盟认证，是国际权威监管机构对这款产品及公司技术的认可，Vela将不断创新分子诊断技术，为全球重大疾病的防控和临床的精准治疗做出贡献。”