倍肯展创新魅力 三大利器亮剑2017 CHINA-HOSPEQ

核心提示：本届展会围绕“创新、绿色、共享”的主题，结合《“健康中国2030”规划纲要》，特别设置创新技术、健康生活方式和适宜技术三个主题展区，集中展示符合“健康中国2030”顶层设计、推进分级诊疗政策落地、并有一定示范作用的产品技术和解决方案。

2017年8月18日，由国家卫生计生委国际交流与合作中心、中国医院协会、中国医学装备协会共同主办的第26届中国国际医用仪器设备展览会暨技术交流会（2017 CHINA-HOSPEQ）在北京国家会议中心隆重开幕。作为中国健康服务领域领先的整体解决方案供应商，倍肯科技携基层医疗、卫勤装备、家庭健康、急诊救治、专科检验、食品安全六大类整体解决方案荣耀登场。其中，人工智能宫颈癌实时检查系统（TS）、帐篷式移动医疗处置中心、数字化食品安全快速检测车三大“利器”齐齐亮剑，在开展首日便成为全场焦点，备受国内外观众瞩目。

基层适宜技术践行分级诊疗

据悉，本届展会围绕“创新、绿色、共享”的主题，结合《“健康中国2030”规划纲要》，特别设置创新技术、健康生活方式和适宜技术三个主题展区，集中展示符合“健康中国2030”顶层设计、推进分级诊疗政策落地、并有一定示范作用的产品技术和解决方案。其中，倍肯科技推出的“人工智能宫颈癌实时检查系统（TS）”作为基层适宜技术推广的典型代表，为助力政府解决基层首诊和分级诊疗发挥了重要作用。

众所周知，宫颈癌防大于治，做好宫颈癌前病变的检查，对于预防和降低宫颈癌发病率具有重要意义。人工智能宫颈癌实时检查系统（TS）通过使用专用探头的光电信号对宫颈进行扫描来获取数据，然后由人工智能专家系统对获取的数据进行全自动识别鉴定，与数据库中百万份宫颈上皮细胞及组织样本数据通过算法自动分析比对，实时出结果，提高检查效率，尤其对基层医疗机构效果更显著。基于世界顶级的专家数据库，人工智能+大数据分析技术实现了检查结果客观、稳定、准确三方面的新突破。目前，产品已获得TGA、CE 、CFDA、FDA认证。

创新医学装备助力提升我国紧急医学救援能力

近年来，灾害的频发催生了我国现代救援医学的创建与发展。本次展会上，倍肯科技重点展示了专门针对突发公共卫生事件下积极开展紧急医学救援而研发的帐篷移动医疗处置中心整体解决方案。它的主要优势在于能满足灾难救援黄金时效的要求，不受地域等条件的限制，帐篷医院的研发成功有力地弥补我国紧急医学救援装备手段的不足。

与传统的紧急医学救援手段相比，帐篷移动医疗处置中心不仅实现了紧急医学救援条件下卫勤资源的可视化、卫勤作业的高效化和卫勤决策的智能化，更全面满足紧急医学救援快速展开、快速救治、快速撤收和信息化作业需要，对于保障人民群众生命财产安全、维护国家公共安全具有重要意义。

创新监管让食品安全问题无处遁形

食品安全领域是倍肯科技近年来重点关注的民生领域，契合国家“十三五”食品安全规划，倍肯科技不断致力于革新食品安全快检方法技术，应用新型食品安全快速检测设备，提升基层食品安全检测能力及监管效率。本次展会，倍肯以数字化食品安全快速检测车为载体，集中展示了车载快检设备在农兽药残留、违规添加、食品添加剂、重金属残留及食源性致病菌等食品安全问题检测方面的突出优势。不同于简单的“车载平台+常规实验室检测设备”模式，倍肯食品安全快检车所载设备操作便捷、检测结果标准统一、设备维护成本低、对检测人员技术能力和环境条件要求不高，且通过采用多功能一体化检测设备能实现对多种快速检测技术的有效整合，提升检测标准化程度，并有效提高快检车有限内部空间的使用效率。

目前倍肯数字化食品安全快检车已在北京16个区县的食品安全监管机构投入使用，在北京的食品日常抽检、现场执法检测中发挥重要作用。

本次展会上，倍肯科技除了重点推出三大“利器”，还向行业全面展示了其在基层医疗、家庭健康、急诊救治、POCT与快速检验等领域的领先技术和产品解决方案，获得了与会领导和国内外专业观众的广泛关注。

当前，“中国制造2025”、“健康中国”、“国之重器”等关键词都预示着国家对制造能力、设备品质的重视，健康产业已上升到国家战略层面，面对这一历史机遇，倍肯坚持发展核心技术平台、核心产品及解决方案，走倍肯商业模式之道，同时围绕倍肯商业模式的核心竞争力的提升，打造产业生态系统，实现弯道超车、高速发展，致力于成为健康服务领域最具价值的整体解决方案供应商，以日臻丰富、成熟的产品及解决方案服务于更多医者及患者！