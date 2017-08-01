39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 药品 > 药界资讯 > 药企动态 > 正文
综合
问医生

重磅！药明生物和誉衡药业将PD-1抗体国际权益授权给Arcus Biosciences

药品文章排行榜
2017-08-1839健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：药明生物（2269．HK）与其中国合作伙伴誉衡药业（002437．CN）宣布，将全人创新PD－1抗体GLS－010的国际权益独家授权给专注于研发创新肿瘤免疫疗法的美国生物技术公司Arcus　Biosciences。

　　8月17日，药明生物(2269.HK)与其中国合作伙伴誉衡药业(002437.CN)宣布，将全人创新PD-1抗体GLS-010的国际权益独家授权给专注于研发创新肿瘤免疫疗法的美国生物技术公司Arcus Biosciences。

　　誉衡药业委托药明生物使用从美国Ligand Pharmaceuticals公司引进的全球领先的转基因大鼠平台OmniRat?开发了PD-1全人创新抗体药物GLS-010，目前该药正在中国开展肿瘤治疗的I期临床试验。通过此次合作，Arcus将获得GLS-010在北美、欧洲、日本及一些其他地区的独家开发和商业化权益。

　　Arcus计划以GLS-010与其他候选产品进行肿瘤免疫组合疗法的开发并支付1850万美元的前期许可费。针对含GLS-010的11个组合产品的开发、批准注册，药明生物和誉衡药业可获得最多4.225亿美元里程碑付款，同时还将有权获得最多3.75亿美元的商业化里程碑付款，总合同金额最高可达8.16亿美元。双方还将享有产品上市后净销售额最高10%左右的销售提成。此外，Arcus还将与药明生物签订三年排他性服务协议合作开发其全部生物药产品管线，药明生物在一定期限内成为Arcus公司GLS-010获权范围内的独家生产服务商。

微信截图_20170818171218

　　Arcus产品管线（来自Arcus官网）

　　“我们非常荣幸药明生物打造的全球领先的开放式生物制药技术平台能助力誉衡药业这样的中国本土企业以一个令人振奋的项目为起点全面进军生物制药领域，并通过此次合作加快中国创新生物药的海内外开发进程，让全球病患受益。”药明生物首席执行官兼执行董事陈智胜博士表示，“新的合作伙伴关系再次彰显药明生物高效的一站式服务的商业模式，对合作伙伴最高的质量承诺，以及药明生物‘跟随药物分子发展阶段扩大业务’这一商业策略的重要价值。”

　　Arcus公司商业发展副总裁Tim Sullivan博士表示：“我们很高兴能获得GLS-010在这些地区的开发和商业化授权，该药将促进我们公司其他肿瘤免疫疗法新药的潜力最大化，造福更多病患。Arcus致力于开发一系列创新药及最优联合疗法用于肿瘤治疗，药明生物快速生产高质量的临床试验样品为我们提供了强有力的支持，将有助于公司实现战略目标。”

　　“誉衡药业近期的研发逐步聚焦生物制药，尤其是免疫肿瘤治疗领域。我们希望通过我们的努力使越来越多的生物新药进入中国市场，解决未被满足的临床需求，”誉衡药业总经理杨红冰先生指出，“这是誉衡药业的生物药首次参与全球性的合作，我们很荣幸能与药明生物携手Arcus，共同加速为中国及全世界患者提供创新肿瘤疗法。”

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

转基因 药明生物 誉衡药业

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

药品热讯

找药师 保健品 中药养生

儿童意外伤口也需要专业治疗 网售处方药解禁在即

阿里、京东和1号店均已取得网上药品销售第三方平台资质…… [详细]

 希爱力

Lilly S.A.

 价格：123~￥138 药效 | 购买 | 比较 | 点评
中药喝多少才有效果？中药喝多少才有效果？
下载药品通客户端 进入39药品频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 科学用药指南
  • 中外医药新闻
  • 医药政策解读
  • 安全用药知识
  • 知名药企动态
  • 连锁药店资讯
药品热文排行 一周健康热点 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈