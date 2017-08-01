重磅！药明生物和誉衡药业将PD-1抗体国际权益授权给Arcus Biosciences

核心提示：药明生物（2269．HK）与其中国合作伙伴誉衡药业（002437．CN）宣布，将全人创新PD－1抗体GLS－010的国际权益独家授权给专注于研发创新肿瘤免疫疗法的美国生物技术公司Arcus Biosciences。

8月17日，药明生物(2269.HK)与其中国合作伙伴誉衡药业(002437.CN)宣布，将全人创新PD-1抗体GLS-010的国际权益独家授权给专注于研发创新肿瘤免疫疗法的美国生物技术公司Arcus Biosciences。

誉衡药业委托药明生物使用从美国Ligand Pharmaceuticals公司引进的全球领先的转基因大鼠平台OmniRat?开发了PD-1全人创新抗体药物GLS-010，目前该药正在中国开展肿瘤治疗的I期临床试验。通过此次合作，Arcus将获得GLS-010在北美、欧洲、日本及一些其他地区的独家开发和商业化权益。

Arcus计划以GLS-010与其他候选产品进行肿瘤免疫组合疗法的开发并支付1850万美元的前期许可费。针对含GLS-010的11个组合产品的开发、批准注册，药明生物和誉衡药业可获得最多4.225亿美元里程碑付款，同时还将有权获得最多3.75亿美元的商业化里程碑付款，总合同金额最高可达8.16亿美元。双方还将享有产品上市后净销售额最高10%左右的销售提成。此外，Arcus还将与药明生物签订三年排他性服务协议合作开发其全部生物药产品管线，药明生物在一定期限内成为Arcus公司GLS-010获权范围内的独家生产服务商。

Arcus产品管线（来自Arcus官网）

“我们非常荣幸药明生物打造的全球领先的开放式生物制药技术平台能助力誉衡药业这样的中国本土企业以一个令人振奋的项目为起点全面进军生物制药领域，并通过此次合作加快中国创新生物药的海内外开发进程，让全球病患受益。”药明生物首席执行官兼执行董事陈智胜博士表示，“新的合作伙伴关系再次彰显药明生物高效的一站式服务的商业模式，对合作伙伴最高的质量承诺，以及药明生物‘跟随药物分子发展阶段扩大业务’这一商业策略的重要价值。”

Arcus公司商业发展副总裁Tim Sullivan博士表示：“我们很高兴能获得GLS-010在这些地区的开发和商业化授权，该药将促进我们公司其他肿瘤免疫疗法新药的潜力最大化，造福更多病患。Arcus致力于开发一系列创新药及最优联合疗法用于肿瘤治疗，药明生物快速生产高质量的临床试验样品为我们提供了强有力的支持，将有助于公司实现战略目标。”

“誉衡药业近期的研发逐步聚焦生物制药，尤其是免疫肿瘤治疗领域。我们希望通过我们的努力使越来越多的生物新药进入中国市场，解决未被满足的临床需求，”誉衡药业总经理杨红冰先生指出，“这是誉衡药业的生物药首次参与全球性的合作，我们很荣幸能与药明生物携手Arcus，共同加速为中国及全世界患者提供创新肿瘤疗法。”