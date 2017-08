专访强生医疗全球首席医学安全官Jijo James： 用“治未病”变革医疗

“2016年,美国约有18%的GDP被投入到医疗卫生领域,但人均寿命及慢性疾病控制情况并未得到明显改观。全球约3.18亿人处于糖尿病前期,且随着老龄化的到来,心血管疾病与癌症的发生率正呈现上升势头,这种趋势必须得到遏制。”

6月23日,在出席第五届CMA Summit 2017(中国医学事务峰会)时,强生医疗全球首席医学安全官Jijo James博士向与会药企及医学专家发出提醒:慢性疾病、多元医疗文化、昂贵药物及疗法、资源分配不均等问题正在阻碍人类健康水平提升。社会各界应当携手共进,分享协作,改变医疗行业固有思维模式,从“治疗”转移到“预防、干预和治愈”上,以健康为目标,加强早期干预。

强生医疗全球首席医学安全官Jijo James



Jijo James博士是强生医疗首席医学安全官,他同时是强生全球医学安全委员会成员。

“医药行业需要走出现有的舒适区,认真思考‘what we have’ ,‘what we need to do’,‘what we want to be’,加强对于疾病的早期干预,提供更加安全的药品和器械,提升治疗效果,同时呼吁民众采取健康生活方式,减少慢性疾病的发生,解决慢病高发及医疗费用高涨。”在接受39健康网专访时, Jijo James博士如此建议。

慢病时代的新挑战

慢病已成为全球负担。

根据WHO统计数字显示,糖尿病患者已从1980年大约1亿人增长到2014年4.22亿人,激增了4倍。更难堪的是多一半患者不仅没有意识到自己患了糖尿病,而且根本没有接受过任何治疗。而糖尿病仅仅是三高、心血管疾病、精神障碍、消化疾病等诸多慢病中的一种。

正因如此,WHO前总干事长陈冯富珍曾形容慢病为“一场没有硝烟的战争。”

中国国家卫生计生委2015年的统计显示,中国现有慢病患者已经超过2.6亿,由慢病导致的疾病负担占总疾病负担的近70%,而造成的死亡占到了所有人口死亡的85%左右。且慢病的发生呈现年轻化趋势,35岁至65岁的人群逐步进入慢病高发年龄,对于未来的家庭、企业、国家医保都将造成沉重压力。

更为雪上加霜的是,民众似乎并不愿意为慢病买单。

Latitude Health在2016年进行的一项调查显示,仅有28%的用户愿意为慢病管理付费,且67%的用户的付费意愿低于500元一年,并且,由于缺乏精准的卫生经济学效益核算,导致慢病管理的效果难以量化,并发症管理困难,无论是医院,还是医疗保险机构,对于慢病管理的兴趣都不大。

“我们在慢病管理上的1美元的投入至少能够为我们节省超过10美元的医疗费用,” Jijo James博士表示,“以糖尿病为例,如果能够进行良好的民众教育,进行精准的早期血糖管理,同时提升可靠糖尿病药物的可及性,则可以使得大部分患者在糖尿病前期,或者糖尿病早期即进行干预,从而避免绝大部分并发症的发生。”

Jijo James博士强调,对于不良生活方式及早期患者的及时干预的效益不仅体现在疾病治疗效果上,而是对于整个家庭及社会的重大帮助——在节省公共卫生开支的同时,减少社会劳动力的损失,降低家庭因病致贫的可能,以及极大提升社会成员的幸福感,成为维持社会稳定的“阻尼器”。

而在另一个开展产前基因筛查的案例中,仅仅通过改变母亲的不良生活方式,减少抽烟、喝酒、近亲等高危因素,同时辅之以产前基因筛查,即可大大降低新生儿发病几率,极大降低携带遗传疾病婴儿的出生,节省了天文数字的残障儿童看护费用。

联合创新 让药物更安全

想要变革医疗模式并不容易,首当其冲的就是提升药物的安全性及可及性。

在过去的2016年,中国共有52家生产企业被收回GMP,215家经营企业被撤销GSP或者吊销许可证,其原因从原材料、制剂工艺、外包装、药用辅料、冷链等不一而足。作为世界领先的跨国医疗保健企业,强生公司在全球90多个国家和地区销售产品,作为强生医疗全球首席医疗安全官和医疗安全委员会主席,Jijo James博士又是如何看待产品安全问题,强生又有哪些经验可供分享?

“产品安全分为质量及安全本身。所有的产品必须拥有最高品质。科学与数据则是安全的基础。” Jijo James博士表示。

对于在全球销售产品的强生而言,想要严控产品质量,提升用户体验,降低出错风险,“安全统一标准”就成了不二选择。目前,无论是美国、欧洲、印度、中国,强生的产品均遵循业内最高标准,首席医疗官办公室在公司独立于商业部门,独立履行其监督职责;与此同时,无论是露得清等消费品,亦或是肿瘤、糖尿病药物、医疗器械,也采取了同样严苛的安全标准,确保其高品质。

同时,强生多年致力于在临床数据透明度的工作,推进作为医学基石的科学。通过和耶鲁大学医学院开放数据访问计划(YODA)的合作协议,强生将临床测试数据运用在在三大业务领域的产品。

“我们每年都会从消费品、制药、医疗器材领域收到超过100万份报告,消费者有多种渠道随时联系我们的安全部门。”在数据搜集及反馈上,Jijo James博士颇为自豪。

对于近年来颇为火爆的真实世界研究,Jijo James博士也寄予厚望。在他看来,真实世界研究与循证医学研究并非单选题,而是互相促进,循证医学可以树立研究标准,而真实世界研究则可以更为及时、客观的反应临床数据,推动产品快速创新,同时通过循证医学证据与真实世界研究的对照,得出更加科学的分析结果,为研究人员指出前进方向。

走向世界挖掘创新

“我们应当前往世界各地去挖掘创新,而不是坐等创新上门,” 对于近年来强生在全球频频设立创新中心的原因,Jijo James博士如此解释到,“我们需要为那些有新点子却缺乏基础设施的人提供开放政策,为他们的研究提供帮助,同时与各大科研院、政府部门、第三方机构开展合作,展开联合创新。”

而对于中国的创新现状,Jijo James博士也颇为赞赏。

他表示,中国的监管部门正在进行迅猛且卓有成效的改革,极大的释放了创新潜力,中国大城市的基础设施建设速度也十分惊人,科学的研究方法与大数据也正在被引入传统中医药的开发之中,创新已随处可见,未来必将成为世界重要的创新力量,而强生也将持续同中国的医疗机构、监管部门及患者组织展开合作,为临床研究及推动医学模式变革做出贡献。