早诊早治摆脱痴呆抑郁困扰！“第四届中国神经精神疾病周”在成都启动

6月10日，“2017国际神经精神疾病高峰论坛”在成都举行，由灵北中国举办的“中国神经精神疾病周”已经连续成功举办了三届，今年的第四届大会，来自中国的近300位神经精神疾病专家和远道而来的几位国际相关领域的学者出席了会议。灵北中国总裁兼总经理柯嵩涵先生与专家们共同启动了第四届“中国神经精神疾病周”这一旨在提高和增强公众对神经和精神疾病认知和诊治意识的项目。

随着中国人口老龄化的加剧，以及工业化、城镇化、生态环境及生活方式变化等，老年痴呆病、抑郁症等疾病的诊治面临诸多挑战。《“健康中国2030”规划纲要》特别强调“促进健康老龄化”，强化老年人健康管理、加强老年痴呆病等的有效干预；“促进心理健康”，加强对抑郁症、焦虑症等常见精神障碍和心理行为问题的干预。响应《“健康中国2030”规划纲要》的这一号召，本届论坛旨在进一步推动对老年痴呆病、抑郁症等神经精神领域的疾病认知，强化早诊断、早治疗、早康复，促进全民健康。

作为一家拥有100多年历史的公司，灵北公司专注于神经科学领域， 一直致力于在精神和神经系统疾病领域创新性治疗方案的探索，开发及商业化运营，以不断改善患者的生活质量为己任。2017适逢灵北公司正式进入中国十周年，柯嵩涵先生在论坛发言表示：“作为专注于精神和神经系统疾病领域的制药企业，进入中国10年来，灵北致力于为中国患者和医护人员提供高质量和创新的治疗方案，并携手广大神经精神领域专家，推动行业的继续医学教育，推动中国精神和神经系统疾病治疗领域的发展，通过各种努力提升公众的疾病认识，帮助患者及早获得治疗，为实现健康中国2030尽一丝绵薄之力。

抑郁症：正确认识抑郁症、恢复社会功能是目标

世界卫生组织（WHO）数据表明：2015年全球抑郁症患者超过3.2亿人，从2005年到2015年，抑郁症全球患病率增加了18.4%。中国抑郁症发病率为3.02%，目前已经有超过4000万抑郁患者。与高发病率形成强烈反差的是就诊率不足10%，90%以上患者没有接受专业的治疗。

“抑郁症就诊率偏低的主要原因在于认知率低”，中华医学会精神医学分会主任委员、复旦大学附属华山医院精神医学科主任施慎逊教授指出： “在所有的精神疾病中，抑郁症最广为人知，却也最容易被误解。随着知识普及，很多人开始了解到抑郁症是一种疾病，这是一个进步。 但是，目前抑郁症的就诊率仍然不到10%。如何让公众更好地认识、了解抑郁症，让抑郁症患者不再讳忌就医、让我国有效的精神卫生医疗资源能得到充分的利用，需要各方群策群力。"

作为一种复杂又常见的精神疾病，目前公众对抑郁症的了解更多地局限在情感症状，比如情绪低落、兴趣减低、悲观、思维迟缓、缺乏主动性、饮食、睡眠差等。

中国神经科学学会精神病学基础与临床分会主任委员、上海交通大学医学院方贻儒教授指出：“抑郁症很常见，是一个从儿童到老年都会发病的这样一个影响面很广的精神疾病。抑郁症不是‘软弱’者的专利，那些长期处于高压状态下的人群比如职业人群更容易罹患抑郁症。抑郁症的症状囊括了情感症状、躯体症状和认知症状等。在抑郁症患者中，认知功能损害是常见的并发症状，这些‘认知功能损害’，对患者从事日常工作和社会活动带来困难，这在职业人群中尤其突出。”

抑郁症的认知功能损害主要包括：注意力、执行功能（计划/决策）、记忆、反应速度等的缺陷。研究发现，抑郁症当中的认知功能障碍很常见，在各个发病期的抑郁症患者中都普遍存在。随着我国社会经济快速发展，工作、生活压力不断加剧，职业人群成为抑郁症发病的重灾区。认知功能损害成为导致职业人群抑郁症患者工作和日常功能不佳的主要因素。一项问卷调查询问了患者的抑郁症状对其职场功能表现的影响程度，52% 的患者认为认知症状是干扰其职业功能表现的一个重要原因，认为它“严重”影响其工作功能表现，或严重至其不得不停止工作。

抑郁症对职业人群的认知功能损害在临床上也已经成为学术界关注的焦点，方贻儒教授表示：“抑郁症不仅影响工作，影响生活，影响他的健康，更多的是造成自杀，往往是在青壮年人群自杀很重要的原因，所以疾病负担很重，在全球疾病负担中目前排第二位。但是抑郁症并不可怕，职业人群遭遇抑郁症，应当及早就医，通过合理的治疗干预，70%-80%的病人若积极配合治疗都能取得明显的效果。”

早诊、早治可以让抑郁症得到及时有效的缓解、甚至治愈。目前，药物治疗被是最常用和首选的有效抗抑郁治疗方法。针对抑郁症高复发的特点，在治疗的过程中，特别强调足量足疗程的规范化治疗。

随着对抑郁症认知功能损害的认识的发展，当前，抑郁症的治疗目标为促进患者恢复社会功能。2015 《中国抑郁障碍防治指南》指出：抑郁症治疗目标是彻底消除症状、恢复社会功能、实现临床治愈、减少病残率。

施慎逊教授表示：“抑郁症的治疗关键是让一个人能够恢复病前的状态，回到社会，所以功能的恢复很重要。功能恢复包括他能工作和学习，治疗中要更重视情绪跟认知功能共同的兼顾，使病人的功能能恢复得更好"。

与会专家建议：“我们需要开展更多的心理健康科普，让全民对抑郁症的认知症状损害有明确的认识。企业、单位的雇主应该更加关注员工的心理健康，采取适当的疏导措施帮助他们渡过难关。帮助患病员工消除病耻感，积极治疗，重新回归社会，重新恢复原有的工作状态”

老年痴呆病：促进健康老龄化、药物治疗是基石

目前，老年痴呆难以预防，治疗难度大，仍是世界性难题。中国是世界老年人口最多的国家，已经进入老龄化社会，面临着比其他国家更大的压力。2020年中国老年人口将达到2.5亿，每百人中有17位老人。同时，中国也是老年痴呆病患者人数最多的国家，全球每四个患者中就有一个中国人。

中华医学会神经病学分会主任委员，中国医学科学院北京协和医院神经科主任崔丽英教授指出：“痴呆是一种以获得性认知功能损害为核心，并导致患者日常生活、社会交往和工作能力明显减退的综合症，这一疾病给社会和家庭带来了沉重的负担，已成为严重的医疗卫生和社会问题。”

十年前，很多家庭都羞于承认家里的长者患有痴呆症。由于对这种疾病欠缺认识，许多痴呆病患者被送进了窗户上装着铁栏杆的精神病院。近些年来，由于老龄化程度加剧，无论是社会公众，还是医学界，对于老年痴呆病的认识都在逐步完善。但是由于我国绝大多数公众对此疾病的认识依然不足，48.8%的人群认为痴呆是正常的衰老过程，没有让老人及时就医。

崔丽英教授补充说：“在中国受文化教育的影响，很多老年人患病以后不一定能够及时就诊，特别是在偏远山区，比如老年人有一点记忆力减退，尤其65岁以上，家人觉得这是与年龄相关的改变，岁数大了都这样，造成不能及时就诊。在中国老年痴呆病早期就诊率非常低，就诊率只有23.3%，漏诊率也非常高。

宣武医院神经内科主任、首都医科大学神经病学系主任贾建平教授解释说： "很多老年人以及家属都把患者出现的健忘等认知功能损害的症状误认为是人体的正常老化，从而错过了最佳的治疗时间。其实，除了常见的健忘功能，痴呆患者的认知损害可涉及记忆、学习、定向、理解、判断、计算、语言、视空间等功能、分析及解决问题等能力，在病程某一阶段常伴有精神、行为和人格异常。认知症状是痴呆的重要临床标志，但精神行为症状（BPSD）往往影响疾病的发展。"

《“健康中国2030”规划纲要》对老年痴呆病给予了高度重视，特别提出：“促进健康老龄化”，强化老年人健康管理、加强老年痴呆病等的有效干预。

对于老年痴呆的防治，专家们一致呼吁要"早发现、早治疗"。目前国际上对防治老年痴呆没有特别有效的药物，但是早期诊断、早期治疗对于延缓发病时间，切实提高老人的生活质量有着重要的意义。

贾建平教授强调：“目前，老年痴呆的疾病进展是可以通过药物治疗和控制的，尤其是由于神经系统病变导致的精神行为症状（BPSD）症状，有必要采用药物干预。药物能够帮助患者改善认知功能、延缓疾病进展。接受治疗认知障碍降低的程度会减缓，甚至有很大程度的好转，他的死亡率会下降。但如患者不及时接受或不坚持正确的诊疗，将无法控制疾病的进展，病情发展到重度后将完全丧失基本生活自理能力。及时接受药物（如盐酸美金刚片）的治疗，能有效地帮助延缓病情的发展，规范的治疗能减轻患者及其照料者的负担。”

对于老年痴呆患者的照顾目前主要以居家护理为主，随着有能力照顾这些老人的适龄工作人口在减少，社会各界也在呼吁完善对家庭照护者的技术和社会支持，加大对老年痴呆病专业养老机构的扶持。《“健康中国2030”规划纲要》也特别提出系列规划，比如：健全医疗卫生机构与养老机构合作机制，支持养老机构开展医疗服务；促进慢性病全程防治管理服务同居家、社区、机构养老紧密结合；推动开展老年心理健康与关怀服务，加强老年痴呆病等的有效干预。推动居家老人长期照护服务发展，全面建立经济困难的高龄、失能老人补贴制度，建立多层次长期护理保障制度等。

在论坛结束之际，柯嵩涵表示："灵北中国十年来一直致力于神经和精神疾病领域，并努力将创新的治疗方案带到中国市场，服务广大患者。令我们感到欣慰的是，10年来，通过灵北中国的努力，有近2100万中国神经和精神疾病患者得到了有效的帮助。但是，在抑郁症和老年痴呆病等精神和神经疾病的诊疗上，中国还有很多患者没有得到及时和有效的药物治疗，无论是老年痴呆病还是抑郁症的治疗率都偏低。为了服务和帮助更多的中国患者，未来5~10年，灵北中国将继续专注于神经和精神疾病领域、推出更多创新的药物和治疗方案以满足中国未被满足的医疗需求。 ‘促进健康老龄化、促进心理健康’的实现，需要包含政府、企业、专家、公众等在内的各方的共同的努力。灵北中国愿继续携手广大相关群体，共同努力实现这一目标"。