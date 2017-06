广药集团承办2017《财富》全球论坛芝加哥路演 向世界分享健康中医药文化和王老吉凉茶

核心提示:美国芝加哥时间6月8日,2017年《财富》全球论坛路演在美国第三大城市芝加哥顺利举行。广药集团作为2017年《财富》全球论坛的战略合作伙伴,承办了这一盛事。会上,广药集团旗下的知名凉茶品牌王老吉也亮相路演,并以2017《财富》全球论坛官方指定凉茶的身?份举办了主题为“中国凉茶文化与王老吉美国市场”的交流会。

美国芝加哥时间6月8日,2017年《财富》全球论坛路演在美国第三大城市芝加哥顺利举行。广药集团作为2017年《财富》全球论坛的战略合作伙伴,承办了这一盛事。广州市副市长蔡朝林、广州市市委宣传部副部长朱小燚等政府相关领导,芝加哥副市长史蒂夫·科赫,芝加哥总领事馆副总领事刘军,广州医药集团总经理助理黎洪,美国《财富》杂志执行编辑亚当·兰斯基,沃博联、波音、尼尔森等世界五百强企业,宜瑞安、百特等美国五百强企业以及其他数十位专家、学者出席现场。

广州市副市长蔡朝林化身形象大使推介王老吉



广药集团作为《财富》全球论坛的战略合作伙伴,全程承办并参与了本次路演。会上,广药集团总经理助理黎洪致辞演讲,并与波音、沃博联等财富世界五百强企业的商界精英就“打造智能、健康、环保的枢纽中心城市”进行了深入的交流。广药集团旗下的知名凉茶品牌王老吉也亮相路演,并以2017《财富》全球论坛官方指定凉茶的身份举办了主题为“中国凉茶文化与王老吉美国市场”的交流会。

广药集团“走出去”+“引进来” 推行“时尚中药”理念

《财富》全球论坛被誉为“全球最有钱企业、最会赚钱者的聚会”。从1995年创立至今,该论坛已经成为把握世界经济走向最清晰和最直接的窗口。

本次芝加哥路演活动的主题是“开放的思维 创新的基因——广州对话《财富》世界500强”。广州市副市长蔡朝林作了主旨推介。蔡朝林表示,广州日新月异的发展正在引起世界瞩目,广州把“开放与创新”作为论坛主题,就是希望与企业家共同探讨如何以开放的心态及创新的方式为经济增长注入新活力。

路演沙发对话环节,广药集团提“时尚中药”理念



专家指出,广药集团成为《财富》全球论坛的战略合作伙伴,得益于广药集团近年来在诸多高规格国际盛会上频繁参与的深厚积累。据悉,作为国内唯一药企代表,广药已连续5次受邀参加达沃斯论坛、亮相APEC、王老吉登上联合国总部、现身纽约时代广场,广药集团正在加强与发达国家、地区以及“一带一路”沿线城市的国际合作。

值得一提的是,作为中国最大的中成药生产基地,在国际化推进中,广药集团首倡“时尚中药”的理念,分享健康的中医药成果,让中医药在全世界“潮”起来!让世界人民感受到中医药“治未病”的魅力。

对此,广药集团总经理助理黎洪在论坛演讲中表示:“要让中医药真正走向世界,必须让中医药在社会上、在年轻人之间‘潮’起来,所以我们提出了打造‘时尚中药’的理念,也就是用最先进的科研技术,用现下最流行的年轻人易于接受的市场推广模式,打造当下普罗大众最需要的健康产品。”

在广药集团国际化战略的推进下,王老吉凉茶、白云山金戈、华佗再造丸等名优产品走出国门不断走向世界。与此同时,一大波科研技术正在“引进来”。据介绍,广药集团积极布局“大科研”,在深化与国内知名高校和科研院所合作的同时,大力吸引外资开展合资合作,积极探索“产、学、研结合模式”等对外科研合作新模式,大力发展前言技术产品打造国际化科研平台。

王老吉乘风起航与世界分享中国凉茶文化

“中国凉茶文化与王老吉美国市场”作为本次路演的重要议题,吸引了包括全球知名调研公司尼尔森北美团队、芝加哥当地知名学者及王老吉北美经销商在内的业界精英参加。

广州王老吉大健康产业有限公司总经理翁少全向参会者介绍了王老吉凉茶文化、国际化战略以及美国市场发展思路。“在国际市场,王老吉将定位于拉动型的中高端健康类饮料品牌,建立长久不衰的核心竞争力,在全球范围,把王老吉打造成为最受欢迎的健康饮品”。

作为此次全球论坛官方指定凉茶,王老吉历经189年发展,“足迹”遍布全球近60个国家和地区,全球销售网点超过600万个,市场整体规模超200亿元。有数据表明,2016年凉茶饮品出口总量中,王老吉占42.8%。其中,美国已成为王老吉大陆以外最大的市场,年出口额达到数千万人民币,且保持年增长率30%左右。翁少全在会上表示,随着“天然”、“反肥胖”等诉求在内的健康生活理念的日益增强,依托植物饮料健康属性的王老吉凉茶,将在全球范围内迎来新的增长机遇。

随着芝加哥路演的落幕,今年12月在广州举办的2017年《财富》全球论坛将正式进入倒计时。届时,广药集团将承办主题为How to make healthy and better life for mankind的“医药健康分论坛”,并主持医药健康圆桌会议。同时王老吉凉茶也将作为论坛的官方凉茶,向与会嘉宾展示中国凉茶在古典传承和现代工艺创新相结合下的独特魅力。