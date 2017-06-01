8家生物医药创新企业集中落户苏州生物医药产业园二期 “产业化”成首要目标

核心提示：460余家入驻企业，1万余名生物医药专业人才，60余位国家千人……昨日，创业十年的国内顶级生物医药产业园区——苏州生物纳米园正式宣布更名为“苏州生物医药产业园”，同时，8家生物医药创新企业的产业化基地集体落户生物医药产业园2期。据悉，相较于以孵化创新为主的一期入驻企业，园区二期入驻企业将以“产业化”为主要目标，推动生物医药从研发走向产业化，走向临床。

“生物医药发展正处于黄金时期，我们拥有国内最强的生物医药创新研发产业集群，未来的5-10年中，苏州生物医药产业园将竭尽全力，帮助园区企业从研发走向产业化，走向市场，迎接市场的挑战。”6月8日，在接受39健康网专访时，苏州工业园区生物产业发展有限公司庞俊勇信心满满的表示，“中国的生物医药企业有实力、有机会直面国际竞争。”

6月8日上午，苏州生物医药产业园二期B区集中签约仪式在苏州生物医药产业园举办，天昊基因科技、苏州吉因加生物医学工程有限公司等8家企业产业化基地正式落户苏州，一批早期签约项目亦于同天开业。

苏州生物医药产业园二期B区竣工暨企业集中签约、集中开业仪式



据了解，苏州生物医药产业园二期位于苏州工业园区科教创新区桑田岛区域，由苏州工业园区生物产业发展有限公司开发、建设。该产业园二期共占地21公顷，将分成A、B、C三大区域，目前A区已落成入驻完毕，B区已经有思坦维、维林光电、以诺康、天昊、克睿基因等企业签约进驻。C区将于2017年底启动建设。

庞俊勇表示，中国空前迅猛的老龄化进程、飞速进步的医药器械管理体制改革都在很大程度上释放了生物医药产业的利好信息，经过多年来的发展与积淀，国内创新生物医药研发企业已经有机会，有能力将科研成果从实验室推向市场，直面国际竞争。苏州生物医药产业园二期将不断探索扶持、鼓励机制，继续搭建孵化、中试到产业化的完整链条，为生物医药企业提供发展平台，推动科研成果转化。

“生物纳米园”正式更名为“生物医药园”

集中签约仪式上一个有意思的细节是，延续10年的苏州生物纳米园品牌已悄然修改为“苏州生物医药产业园”。

“园区品牌名称的调整，不仅有利于提高园区品牌定位的精准度，更利于园区新兴产业的精准定位和长远规划发展，”庞俊勇表示，“生物医药近年来越来越呈现出爆发式增长的前兆，基于苏州生物医药产业园的资源配置及技术积淀，更名势在必行。”

基因检测企业批量入驻

本次签约企业中精准医疗领域中基因检测企业颇为惹人关注。天昊基因科技（苏州）有限公司由国家“千人计划”创业人才姜正文博士于2008年创办，是园区自身孵化，在基因检测的产前诊断领域优秀代表性企业之一，公司以基因分析技术开发及应用为主营方向，业务内容分别对应科技服务与科研试剂，分子诊断试剂与医学检验，大众基因健康筛查与咨询以及第三方医学检验。

苏州吉因加生物医学工程有限公司是园区近期引进的在精准医疗领域的代表性企业，重点专注于肿瘤基因检测领域，主要从事肿瘤体外诊断试剂与相关医疗检测仪器的研发、生产及销售。苏州吉因加在苏州生物产业园二期正式投产后，将组建以研发、生产、质量管理、销售、售后服务为主的一体化平台和专业的技术核心团队，同时作为吉因加东部地区的检测中心，为大众提供专业、个性化的肿瘤精准检测服务。

目前，苏州生物医药产业园内已集聚了基因测序产业链上下游共30余家创新企业，主要应用研究方向集中在基因合成与编辑，如金唯智、吉玛、克睿等；生殖与遗传领域，如序康、贝康、天昊等；肿瘤液态活检领域，如爱达康、科贝、吉因加、安可济、元码等；药物靶点及耐药性研究领域，如凯杰苏州等；健康人群检测服务，如首度、健路等。此次多家基因技术公司的批量入驻，将进一步推动苏州生物医药产业园基因检测产业集群的形成，形成风险投资、技术研发、生产制造、产业推广的无缝融合。